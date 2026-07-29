Новости
Опубликовано 29 июля 2026, 13:47
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39-летняя женщина из Видного стала самой красивой женщиной Земли

Мама четырех детей из Подмосковья победила на конкурсе красоты в Малайзии. Жительница подмосковного Видного Людмила Секрий стала обладательницей титула победительницы международного конкурса красоты Mrs. Earth 2026, финал которого прошел в столице Малайзии Куала-Лумпуре. 39-летняя россиянка стала первой среди 40 участниц из разных стран. При этом она воспитывает четверых детей и руководит строительной компанией.
Людмила Секрий во время участия в конкурсе «Миссис Земля — 2026»
Людмила Секрий во время участия в конкурсе «Миссис Земля — 2026»
© secrii_ludmila_ialii/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/mrsearthpageant.com
Сергей Кожухов
Сергей Кожухов

В своих соцсетях Секрий написала, что корона для нее не столько символ статуса, а лента с надписью «Россия» — это не просто указание на географию, а миссия донести до мира, что русские девушки являются эталоном гармонии, интеллекта и непоколебимой веры в себя.

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Людмила Секрий во время участия в конкурсе «Миссис Земля — 2026»

© secrii_ludmila_ialii/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/mrsearthpageant.com

В модельной сфере Людмила дебютировала только в апреле 2026 года, а уже 5 июня приняла участие в финале национального конкурса «Миссис Россия Мира — 2026». По итогам того соревнования она получила титул Mrs Earth Russia 2026 и право представлять страну на международном финале. Сама победительница признавалась, что для нее представлять Россию на мировом уровне — это очень волнительно.

Людмила Секрий заявила, что свою победу посвящает женщинам и матерям. Она обратилась к каждой маме с призывом верить в себя и никогда не забывать о своих мечтах. Замужем россиянка уже 13 лет. По образованию Людмила является архитектором и дизайнером интерьеров.

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Источник:Motor
Автор:Сергей Кожухов
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