В модельной сфере Людмила дебютировала только в апреле 2026 года, а уже 5 июня приняла участие в финале национального конкурса «Миссис Россия Мира — 2026». По итогам того соревнования она получила титул Mrs Earth Russia 2026 и право представлять страну на международном финале. Сама победительница признавалась, что для нее представлять Россию на мировом уровне — это очень волнительно.

Людмила Секрий заявила, что свою победу посвящает женщинам и матерям. Она обратилась к каждой маме с призывом верить в себя и никогда не забывать о своих мечтах. Замужем россиянка уже 13 лет. По образованию Людмила является архитектором и дизайнером интерьеров.