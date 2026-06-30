Фаворит определен: состоялся II этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту 2026 года

«В субботу прошли квалификационные заезды, в рамках которых дрифтеры совершили две одиночные попытки, стараясь максимально точно выполнить судейское задание. В воскресенье пилотов ждала двойная сетка топ-16, которая позволяет проигравшему пилоту продолжить борьбу в нижней сетке и дойти до финала», — говорится в сообщении.

Лидером этапа стал Анатолий Кизин на BMW E92. Вслед за ним расположились Артем Каневский (BMW E30) и Елисей Никитин (Toyota Altezza). В командном зачёте первое место занимает ISKRA Racing, которая опережает коллектив «Есть вопросы» всего на три балла.

Если первый этап прошёл при полном доминировании BMW, то во втором японские автомобили взяли реванш. В квалификации в пятёрку лучших пробились лишь два пилота на баварских машинах.

Лучший результат этапа показал Елисей Никитин, заработав 100 баллов. Вторым финишировал Матвей Вахрушев (Nissan Silvia S13) с 99 баллами, третьим — Никита Горбрайх (BMW E92) с 98 баллами. Четвёртую и пятую строчки поделили Артем Лейтис (Nissan Fairlady Z) и Артем Каневский (BMW E30) — оба набрали по 97,5 балла.

Читайте также:

«Выглядит жутковато»: BMW доверила новым роботам-гуманоидам сортировку деталей на конвейере

С глазами покойника: в Сети появились фото нового BMW X5

Редчайший Toyota Origin: ретро-модель за 3,2 млн рублей продают в Техасе