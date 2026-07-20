Дрон ВСУ атаковал автобус с людьми

На опубликованном фото видно, что транспортное средство повреждено: стёкла выбиты, а фрагменты деталей разбросаны по проезжей части.

«В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний парень. Трое из них — в крайне тяжёлом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь. После стабилизации состояния переведем раненых в медицинские учреждения Белгорода», — сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате удара пять человек — четыре женщины и мальчик – не выжили. Их личности устанавливаются.

Днем 20 июля местный Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» сообщил о падении украинского беспилотника на общественный транспорт. В публикации также предупредили о возможных повторных атаках и призвали жителей не приближаться к месту происшествия.

Читайте также:

АвтоВАЗ начнёт испытания 500-сильной версии кроссовера Lada Azimut

Китайский Wuling Bingo Pro превратится в новую модель Chevrolet

Россиянам рассказали, сколько машин могут потреблять топливо Евро-3