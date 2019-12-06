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14:35

Теперь каждый может распечатать свой пикап Tesla на 3D-принтере

Правда, только в миниатюрном формате

Анастасия Дубина
Один поклонник Tesla, по всей видимости, решил не дожидаться официального старта продаж пикапа Cybertruck и сделать его самостоятельно. Мужчина смоделировал макет для печати на 3D-принтере и выложил в открытый доступ, чтобы каждый смог распечатать себе свой пикап.

Как рассказал Роджер Капплер, весь процесс печати занял у него 24 часа. После того, как макет был готов, он отполировал его и покрасил в стальной цвет, чтобы он больше напоминал представленный Илоном Маском прототип. Окна мужчина сделал из пластика, а задние и передние фонари работают от обычных батареек.

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Помимо суток, которые потребовались на распечатывание машины, Капплер потратил еще около 15 часов на доработку макета и 50 долларов на дополнительные материалы: краску, пластиковые и акриловые листы для окон и оптики.

Презентация Tesla Cybertruck

Футуристичный пикап Сybertruck представили публике 22 ноября. По словам Илона Маска, автомобиль построен на базе стального «экзоскелета», а кузов сделан из материалов для ракет SpaceX. Конкретных данных о силовой установке пока нет, но Маск пообещал, что топовая версия будет набирать «сотню» за 2,7 секунды.

Когда на рынке появится серийная версия, пока неизвестно, но Tesla уже принимает предзаказы. Причем за первые два дня с момента презентации было собрано уже около 150 000, а на данный это число увеличилось почти вдвое.