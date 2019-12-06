Теперь каждый может распечатать свой пикап Tesla на 3D-принтере

Футуристичный пикап Сybertruck представили публике 22 ноября. По словам Илона Маска, автомобиль построен на базе стального «экзоскелета», а кузов сделан из материалов для ракет SpaceX. Конкретных данных о силовой установке пока нет, но Маск пообещал, что топовая версия будет набирать «сотню» за 2,7 секунды.

Когда на рынке появится серийная версия, пока неизвестно, но Tesla уже принимает предзаказы. Причем за первые два дня с момента презентации было собрано уже около 150 000, а на данный это число увеличилось почти вдвое.