Открыта самая мощная в Европе зарядка для электрокаров

Новая станция зарядки стала второй по счету, открытой на Пиренейском полуострове за последний год, и обе они принадлежат фирме Ibil, которой совместно владеют Repsol и государственное агентство электроэнергетики Basque Energy Board. Другие участники проекта — только из числа местных компаний: поставщик электрооборудования Ingeteam и производитель трансформаторных подстанций Ormazabal.

Четыре 400-киловаттных терминала установлены на самой крупной сервисной станции Repsol на шоссе A-8 в муниципалитете Абанто-и-Сьервана провинции Бискай. Наполнить батареи совместимых с такой мощностью электрокаров можно за 5–10 минут (расчетное время зарядки аккумулятора емкостью 40 киловатт-часов с 0 до 80 процентов), что сопоставимо со временем заправки обычным топливом. До настоящего времени самые мощные терминалы — 350 киловатт — принадлежали сети Iontiy, которую развивают BMW, Daimler, Ford и Volkswagen.