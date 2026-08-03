Опубликовано 03 августа 2026, 18:201 мин.
6 минут в пути: между Китаем и Россией запустят канатную дорогу
Китайский Хэйхэ и российский Благовещенск свяжет канатная дорога. В провинции Хэйлунцзян (КНР) закончилось строительство основного объекта первой трансграничной канатной дороги между Китаем и Россией. Проект соединит города Хэйхэ и Благовещенск через реку Амур (китайское название — Хэйлунцзян).
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Протяжённость канатной дороги равна 970 метрам (расстояние между городами в самом узком месте — 750 метров), а пропускная способность — 2,6 млн человек ежегодно в одну сторону.
В качестве подвижного состава выступят две кабины вместимостью по 110 пассажиров каждая. Максимальная скорость движения составит 12 м/с, а время в пути — 6−8 минут.
На текущий момент монтаж опор и пилонов завершён, а стальные тросы натянуты. Полный ввод в эксплуатацию всей системы ожидается до конца текущего года.
Замглавы управляющего комитета Хэйхэского участка Китайской пилотной зоны свободной торговли Чжан Цицзюнь отметил, что после запуска дорога сформирует трёхуровневую транспортную систему «мост + паром + канатная дорога».
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