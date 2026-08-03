6 минут в пути: между Китаем и Россией запустят канатную дорогу

Протяжённость канатной дороги равна 970 метрам (расстояние между городами в самом узком месте — 750 метров), а пропускная способность — 2,6 млн человек ежегодно в одну сторону.

В качестве подвижного состава выступят две кабины вместимостью по 110 пассажиров каждая. Максимальная скорость движения составит 12 м/с, а время в пути — 6−8 минут.

На текущий момент монтаж опор и пилонов завершён, а стальные тросы натянуты. Полный ввод в эксплуатацию всей системы ожидается до конца текущего года.

Замглавы управляющего комитета Хэйхэского участка Китайской пилотной зоны свободной торговли Чжан Цицзюнь отметил, что после запуска дорога сформирует трёхуровневую транспортную систему «мост + паром + канатная дорога».

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