62 месяца рассрочки: на каких условиях продают машины в Узбекистане

Беспроцентная рассрочка на микроавтобус Damas и кроссовер Captiva продлена до 34 месяцев, а на грузовик Labo до 26 месяцев. Чтобы воспользоваться этими условиями, в качестве первоначального взноса нужно внести 60% стоимости автомобиля.

На родственные Chevrolet Onix (седан) и Chevrolet Tracker (кроссовер) отныне можно оформить рассрочку сроком до 62 месяцев, а величина первого взноса составляет 50%. При 30-процентном взносе длительность рассрочки составит 40 месяцев.