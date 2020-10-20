80-летний пенсионер ежедневно ездит на Ferrari F40

Джон Клауэр является коллекционером со стажем. За 80 лет жизни мужчина владел почти двумя десятками суперкаров, среди которых числятся 15 различных Ferrari, Lamborghini Aventador, а также McLaren 675 LT. Однако, по его словам, «Авентадор» оказался для него слишком широким, а «Макларен» он использует в качестве автомобиля выходного дня.

Безусловно, главной маркой в жизни американского пенсионера является именно итальянский производитель из Маранелло. В настоящий момент мужчина наслаждается ежедневным вождением легендарного Ferrari F40 красного цвета. Джон утверждает, что благодаря одному из величайших суперкаров в истории он испытывает исключительно положительные эмоции и остается молод духом, несмотря на возраст.