80-летний пенсионер ежедневно ездит на Ferrari F40

Джон Клауэр является коллекционером со стажем. За 80 лет жизни мужчина владел почти двумя десятками суперкаров, среди которых числятся 15 различных Ferrari, Lamborghini Aventador, а также McLaren 675 LT. Однако, по его словам, «Авентадор» оказался для него слишком широким, а «Макларен» он использует в качестве автомобиля выходного дня.
Безусловно, главной маркой в жизни американского пенсионера является именно итальянский производитель из Маранелло. В настоящий момент мужчина наслаждается ежедневным вождением легендарного Ferrari F40 красного цвета. Джон утверждает, что благодаря одному из величайших суперкаров в истории он испытывает исключительно положительные эмоции и остается молод духом, несмотря на возраст.
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Ferrari F40 выпускали с1987 по 1992 год. Суперкар оснащен 2,9-литровым V8 мощностью 478 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой «механикой». До «сотни» купе разгоняется за 4,1 секунды. Максимальная скорость – 324 километра в час.
В конце июня норвежец Генри Харрфельдт отпраздновал свое 78-летие, купив родстер McLaren 720S Spider 2018 года. Несмотря на свой солидный возраст и огромную мощностью суперкара, мужчина использует его каждый день.