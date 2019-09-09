Ferrari представила мощнейший в мире родстер

Спустя ровно 50 лет с момента дебюта последней модели с приставкой Spider и мотором V12, Ferrari 356 GTS4, итальянцы представили его прямого последователя — переднемоторный серийный родстер 812 GTS. Внешне от купе его можно отличить по немного измененной передней части, значительно усиленным передним стойкам и стеклянной перегородке за креслами.
Последняя стала одной из «фишек» суперкара, которой инженеры оснастили новинку. В первую очередь, она призвана уменьшать шум от мотора в салоне, но помимо прочего, ее оснастили электроприводом — в любой момент поездки водитель или пассажир могут опустить перегородку, чтобы «насладиться роскошным саундтреком атмосферного V12».
Под капотом родстера расположился 800-сильный V12 с предельным крутящим моментом 718 Нм. Разгон до 100 километров в час занимает у новинки менее трех секунд, 200 километров в час 812 GTS набирает за 8,3 секунды — на 0,4 секунды дольше, чем купе. Предельная скорость ограничена на отметке в 340 километров в час.
Крыша суперкара поднимается и складывается за 14 секунд, как и у Ferrari F8 Spider, который производитель представил накануне. Появление складной крыши прибавило лишние 75 килограммов по сравнению с купе, из-за чего инженерам пришлось доработать и перенастроить магнитореологические амортизаторы в подвеске.
Это — не последняя новинка из Маранелло, до конца года производитель должен представить еще гибридный суперкар с V6, который станет пятой, заключительной премьерой 2019 года. Ранее состоялся публичный дебют купе F8 Tributo и гиперкара SF90 Stradale, накануне раскрыли F8 Spider и сегодня официально представили 812 GTS.