Ferrari представила мощнейший в мире родстер

Спустя ровно 50 лет с момента дебюта последней модели с приставкой Spider и мотором V12, Ferrari 356 GTS4, итальянцы представили его прямого последователя — переднемоторный серийный родстер 812 GTS. Внешне от купе его можно отличить по немного измененной передней части, значительно усиленным передним стойкам и стеклянной перегородке за креслами.

Последняя стала одной из «фишек» суперкара, которой инженеры оснастили новинку. В первую очередь, она призвана уменьшать шум от мотора в салоне, но помимо прочего, ее оснастили электроприводом — в любой момент поездки водитель или пассажир могут опустить перегородку, чтобы «насладиться роскошным саундтреком атмосферного V12».