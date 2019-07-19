Владелец Porsche 911 RS год ждал карбоновую накладку на руль

Пакет Weissach облегчает 911 GT2 RS почти на 30 килограммов. Набор включает в себя карбоновую крышу, колеса из магниевого сплава, титановый болтовой каркас, подрулевые лепестки и накладку на руль из углепластика. У 911 GT3 RS c Weissach Package также есть передний и задний стабилизаторы и соединительные штанги из углеволокна. В российском конфигураторе цена пакета Weissach для 911 GT2 RS составляет 1 321 614 рублей.
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Finally! After a year of waiting my RS Carbon Fiber steering wheel is here. Every RS (thousands of 2RS’s and 3RS’s) is missing this and they are just starting to come in to dealers. Tag any RS owners you know. This is how it supposed to come and looks way better now with it 👌
Экстремальный Porsche 911 GT2 RS представили в 2017 году. 700-сильное купе сразу же установило рекорд Нюрбургринга, который само же и побило годом позже. Правда, в последнем случае это была не серийная версия, а двухдверка, доработанная специалистами Manthey-Racing.
В марте этого года недалеко от Франции затонул контейнеровоз Grande America, на борту которого находилось четыре 911 GT2 RS. Porsche признала автомобили утерянными и приняла беспрецедентное решение: возобновить производство 911 GT2 RS и собрать недостающие экземпляры, хотя машины перестали выпускать еще в феврале.