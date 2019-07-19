Владелец Porsche 911 RS год ждал карбоновую накладку на руль

Владельцы Porsche 911 GT2 RS и GT3 RS с опциональным «легким» пакетом Weissach только сейчас смогли получить один из его элементов — накладку на руль из неокрашенного углепластика, которая позволит скинуть несколько граммов веса. При этом некоторым покупателям спорткаров пришлось ждать своего заказа около года.