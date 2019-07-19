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17:09

Владелец Porsche 911 RS год ждал карбоновую накладку на руль

Деталь входила в пакет Weissach, заказанный вместе с автомобилем

Владельцы Porsche 911 GT2 RS и GT3 RS с опциональным «легким» пакетом Weissach только сейчас смогли получить один из его элементов — накладку на руль из неокрашенного углепластика, которая позволит скинуть несколько граммов веса. При этом некоторым покупателям спорткаров пришлось ждать своего заказа около года.
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Пакет Weissach облегчает 911 GT2 RS почти на 30 килограммов. Набор включает в себя карбоновую крышу, колеса из магниевого сплава, титановый болтовой каркас, подрулевые лепестки и накладку на руль из углепластика. У 911 GT3 RS c Weissach Package также есть передний и задний стабилизаторы и соединительные штанги из углеволокна. В российском конфигураторе цена пакета Weissach для 911 GT2 RS составляет 1 321 614 рублей.

Экстремальный Porsche 911 GT2 RS представили в 2017 году. 700-сильное купе сразу же установило рекорд Нюрбургринга, который само же и побило годом позже. Правда, в последнем случае это была не серийная версия, а двухдверка, доработанная специалистами Manthey-Racing.

В марте этого года недалеко от Франции затонул контейнеровоз Grande America, на борту которого находилось четыре 911 GT2 RS. Porsche признала автомобили утерянными и приняла беспрецедентное решение: возобновить производство 911 GT2 RS и собрать недостающие экземпляры, хотя машины перестали выпускать еще в феврале.

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