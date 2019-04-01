Mitsubishi Outlander в честь 1 апреля превратили в девятиместный минивэн

О технической начинке производитель не сообщает. Обычный Outlander предлагается с двигателями MIVEC объемом 2,0 (146 сил и 196 Нм) или 2,4 литра (167 сил и 222 Нм), а также вариатор в сочетании с передним или полным приводом.

Также к 1 апреля компания Toyota показала кабриолет на базе вэна HiAce, Land Rover установил самый труднодоступный терминал зарядки, а Seat предложил оснащать автомобили портативной кофемашиной.