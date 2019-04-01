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13:44

Mitsubishi Outlander в честь 1 апреля превратили в девятиместный минивэн

Вседорожник будут выпускать на заводе в Калуге

1 апреля компания Mitsubishi Motors показал новую версию модели Outlander с салоном на девять мест. Как говорят в компании, новинку вместе с семиместным вариантом планируют выпускать на российском заводе марки в Калуге.
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9-местный Mitsubishi Outlander ориентирован на многодетные семьи. В компании уверены, что такой автомобиль позволит им стать более мобильными. Расположение посадочных мест в салоне кроссовера организовано по формуле 2+3+4. При этом задние кресла установлены попарно напротив друг друга в багажнике.

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О технической начинке производитель не сообщает. Обычный Outlander предлагается с двигателями MIVEC объемом 2,0 (146 сил и 196 Нм) или 2,4 литра (167 сил и 222 Нм), а также вариатор в сочетании с передним или полным приводом.

Также к 1 апреля компания Toyota показала кабриолет на базе вэна HiAce, Land Rover установил самый труднодоступный терминал зарядки, а Seat предложил оснащать автомобили портативной кофемашиной.

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