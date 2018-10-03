Новый Mercedes-AMG A 45 получит полный привод с режимом дрифта

Он младшего Mercedes-AMG A 35 4Matic старшей модели достанется мультимедийный комплекс MBUX и цифровая приборная панель с особым AMG-оформлением. Также хот-хэтч получит виртуального гоночного помощника AMG Track Pace, способного записывать более 80 параметров автомобиля во время заездов по гоночной трассе.

Модель начального уровня — Mercedes-AMG A 35 4Matic — рассекретили в середине сентября. Хэтчбек оснастили модернизированной версией двухлитровой «турбочетверки» M260, выдающей 306 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, и семиступенчатым «робот» с двумя сцеплениями. Первую сотню A 35 4Matic разменивает через 4,7 секунды. Чуть медленнее ближайших конкурентов: Audi S3 и BMW M140i.