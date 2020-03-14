Росстандарт раскрыл характеристики новой бронированной Audi

Хотя официальная премьера бронированной Audi A8 ещё впереди, основные характеристики Audi A8L D5 Security известны благодаря российскому контролирующему органу. Защищённый седан получит 4,0-литровую «битурбовосьмёрку» мощностью 571 лошадиную силу (800 Нм), знакомую по S8 нового поколения. Вероятно, это означает, что от 6,3-литрового 500-сильного W12 фирма Audi откажется и двенадцатицилиндровый двигатель останется только на моделях Bentley.

В сравнении с обычной Audi A8L с двигателем V8 4.0, масса бронированного седана выше на 1700 килограммов. Защита по классу VR9 означает, что новинка сможет защитить пассажиров от обстрела пулями калибра 7,62 с термоупрочнённым сердечником.