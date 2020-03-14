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20:20

Росстандарт раскрыл характеристики новой бронированной Audi

На сайте российского сертификационного органа появились данные о броневике Audi A8L в кузове D5

Audi A8L D5 60 TFSI © Audi
Сергей Ильин
В открытой базе Росстандарта опубликовали сертификат Одобрения типа транспортного средства на ещё не представленную пуленепробиваемую версию Audi A8 четвёртого поколения. Новый броневик сохранит уровень защиты по классу VR9 стандарта VPAM, но лишится фирменной черты защищённых A8 — двигателя W12.

Хотя официальная премьера бронированной Audi A8 ещё впереди, основные характеристики Audi A8L D5 Security известны благодаря российскому контролирующему органу. Защищённый седан получит 4,0-литровую «битурбовосьмёрку» мощностью 571 лошадиную силу (800 Нм), знакомую по S8 нового поколения. Вероятно, это означает, что от 6,3-литрового 500-сильного W12 фирма Audi откажется и двенадцатицилиндровый двигатель останется только на моделях Bentley.

В сравнении с обычной Audi A8L с двигателем V8 4.0, масса бронированного седана выше на 1700 килограммов. Защита по классу VR9 означает, что новинка сможет защитить пассажиров от обстрела пулями калибра 7,62 с термоупрочнённым сердечником.

В перечене эксклюзивных опций пуленепробиваемого седана — система пожаротушения, аварийная система подачи свежего воздуха, а также встроенный регистратор данных об авариях.

Вероятно, премьера Audi A8L Security D5 состоится в течение нескольких месяцев — к примеру, между утечкой характеристик Rolls-Royce Cullinan Black Badge и мировой премьерой кроссовера прошло два месяца.

Ожидается, что броневик на базе актуальной Audi A8 будет стоить по меньшей мере 500 тысяч евро — именно во столько оценили защищённый седан прошлого поколения после планового рестайлинга.

Источник: Росстандарт