ABT превратил Audi A6 в 422-сильную копию Audi S6

В основе этой электрифицированной версии лежит Audi A6 eHybrid Quattro S Tronic. Гибридная установка включает 2,0-литровый турбодвигатель (четыре цилиндра), один электромотор и тяговую батарею ёмкостью 14,1 кВт·ч. Запас хода только на электричестве по циклу WLTP достигает 111 км.

Благодаря ABT Power мощность PHEV вырастает с 362 л.с. и 500 Нм до 422 л.с. и 550 Нм. Тяга идёт на все четыре колеса через 7-ступенчатый «робот» S Tronic с двумя сцеплениями и систему Quattro.

Хотя показатели уступают старому 2,9-литровому V6 битурбо (444 л.с., 600 Нм), тюнинг делает гибрид значительно интереснее. ABT также отмечает, что это самая мощная модификация C9 на данный момент, опережающая американскую версию с 3,0-литровым турбо V6 (362 л.с.).

Повышенную управляемость обеспечивают заниженные пружины, которые также придают представительскому седану более спортивный и агрессивный вид. Визуальные улучшения от ABT включают глянцево-чёрный передний сплиттер и заднее антикрыло с плавающими плавниками. Дополнительно можно заказать 21-дюймовые колёсные диски ABT Sport HR21 со спортивной резиной.

