На трассе Нюрбургринг разбился засекреченный прототип Audi RS6

На опубликованных в сети кадрах видно, как закамуфлированный прототип будущего RS6 заходит в правый поворот, теряет траекторию, выезжает прямо в стену из покрышек и разбивает переднюю часть кузова. К счастью, шины смягчили удар, но подвеска, скорее всего, серьёзно пострадала. Сразу после столкновения водитель-испытатель достал рацию и доложил команде Audi о произошедшем.

Для поклонников марки этот эпизод выглядит особенно пикантно. Долгие годы инженеры Audi боролись с эффектом «недостаточной поворачиваемости», когда машина отказывается поворачивать на дуге и едет прямо в отбойник. Ситуацию кардинально исправил продвинутый задний дифференциал, дебютировавший на RS3 в 2022 году. Однако инцидент на Нюрбургринге показывает, что над новой RS6, видимо, придётся еще поработать.

Впрочем, журналисты Carscoops призывают не спешить с выводами. Неизвестно, в каком режиме тестировался автомобиль и не была ли специально отключена часть электронных систем. Учитывая успехи последнего поколения Audi RS5, есть уверенность, что проблема будет решена до выхода модели на рынок.

Главная интрига нового RS6 — силовая установка. Пока нет точных данных, сохранит ли Audi фирменный восьмицилиндровый двигатель. По одной из версий, компания может перейти на 2,9-литровый V6 с подзаряжаемой гибридной системой (как у нового RS5). Однако более захватывающий прогноз — использование 4,0-литрового V8 твин-турбо с гибридной системой от Bentley Continental GT Speed. Там этот мотор выдает 771 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, что позволит новой RS6 легко конкурировать с BMW M5.

