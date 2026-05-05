В России рухнули продажи автомобилей Mazda

Секрет успеха оказался прост — модель Mazda CX-5 идеально легла под новую планку льготного утилизационного сбора до 160 лошадиных сил, а её цена, имидж и потребительские качества пришлись по душе многим россиянам, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

Однако начиная со второй половины марта эксперты зафиксировали резкое охлаждение: продажи Mazda упали, и по итогам минувшей недели на учет в России встало всего 189 новых автомобилей бренда, что обеспечило ему лишь 24-е место в рейтинге продаж.

Среди так называемых «альтернативных собратьев» — не входящих в топ-3 масс-китайских марок — Mazda пропустила вперед Toyota с 548 проданными машинами, BMW (225 шт.), Audi (209 шт.) и Volkswagen (197 шт.).

Тем не менее общая статистика за 18 недель 2026 года всё ещё выглядит впечатляюще: суммарно на учет встало 8175 новых автомобилей Mazda, что является десятым результатом среди всех брендов в РФ.

При этом на долю кроссовера CX-5 пришлось более 90% продаж марки — 7411 штук, а доля самой модели Mazda CX-5 на общем рынке новых легковых автомобилей в России составила почти 2%. Это значит, что каждый 50-й покупатель нового автомобиля в этом году выбрал именно Mazda CX-5.

Для сравнения, у Toyota аналогичный показатель за тот же период выше — 10122 проданных автомобиля и седьмая позиция, так что преимущество главного японского конкурента пока сохраняется, однако при условии стабилизации поставок и сохранения ценового преимущества Mazda CX-5 имеет все шансы вернуться в топ-10 во второй половине 2026 года, отметил специалист.

