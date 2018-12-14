Ателье ABT Sportsline улучшило новый Touareg

За основу проекта специалисты ABT взяли «Туарег» с дизельной «шестеркой» объемом 3,0 литра. В стоке этот двигатель выдает 286 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, однако с фирменным блоком управления ABT Engine Control отдача возросла до 330 сил и 650 Нм момента. Как после этого изменились динамические характеристики не сообщается. Обычный Touareg c 3.0 TDI на разгон до «сотни» тратит 6,1 секунды.