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12:33

Ателье ABT Sportsline улучшило новый Touareg

Для кроссовера предложили новый блок управления двигателем и 22-дюймовые колеса

Ателье ABT Sportsline представило первый пакет доработок для нового Volkswagen Touareg. Флагманский кроссовер получил 22-дюймовые колесные диски, новые проекторы в дверях и модуль увеличения мощности ABT Engine Control.

За основу проекта специалисты ABT взяли «Туарег» с дизельной «шестеркой» объемом 3,0 литра. В стоке этот двигатель выдает 286 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, однако с фирменным блоком управления ABT Engine Control отдача возросла до 330 сил и 650 Нм момента. Как после этого изменились динамические характеристики не сообщается. Обычный Touareg c 3.0 TDI на разгон до «сотни» тратит 6,1 секунды.

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В дополнение к возросшей мощности Volkswagen Touareg от ABT получил несколько стилистических изменений. Так, в оснащении появились новые колеса размером от 20 до 22 дюймов, а также дверные проекторы, проецирующие логотип ателье.

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Летом ABT показало 1000-сильный гибрид, построенный на базе Audi RS6. Суперуниверсал оснастили новым аэродинамическим обвесом и электромотором, напрямую соединенным с карданным валом, и батареей емкостью 13,6 киловатт-часа. Со 100 до более чем 300 километров в час гибридный RS6 способен разгоняться за 10 секунд.

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