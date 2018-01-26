Премьера хэтчбека нового поколения состоится 2 февраля

Пульс

«Мерседес» показал A-Class с фарами, как у CLS

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26 января 2018

Компания Mercedes-Benz показала тизер хэтчбека A-класса нового поколения, который, как и ожидалось, получил фары в стилистике последнего CLS. Изображение размещено на официальной странице немецкого автопроизводителя на Facebook.

[Тест Mercedes-AMG A 45](https://motor.ru/testdrives/a45amg.htm)

Тест Mercedes-AMG A 45

Никаких технических подробностей о пятидверке в компании не привели. При этом стало известно, что официальная премьера A-класса следующего поколения состоится на специальном мероприятии в Амстердаме 2 февраля.

Ранее компания Mercedes-Benz показала интерьер A-класса нового поколения. На опубликованных тогда изображениях видно, что модель укомплектуют рулем от седана S-класса, а также двумя экранами. Один из них является приборной панелью, а второй – дисплеем мультимедийной системы. В топовой версии диагональ обоих экранов составит 10,25 дюйма.

У A-класса следующего поколения также будет «заряженная» AMG-версия. Летом 2017 года сообщалось, что внутри компании эта модификация называется «Хищник». Ожидается, что она получит мотор мощностью свыше 400 лошадиных сил.

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