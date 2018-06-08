Acura подготовила к гонке по горам седан, кроссовер и суперкар

Марка Acura, принадлежащий компании Honda, примет участие в престижной американской горной гонке «Пайкс Пик», проходящей в штате Колорадо. На соревнование выставят четыре машины разных моделей: гибридный суперкар NSX, пару седанов TLX и даже кроссовер RDX.

Из четырех «Акур» заводской подготовки, которые поедут в нынешней гонке, самая серьезная — это седан TLX GT. Машину «открытого» класса роднит с серийным седаном только внешность и центральная часть кузова. Полноприводник построен коллективом RealTime Racing, а за руль сядет владелец команды и пилот Питер Каннингем. Все остальные машины гораздо ближе к серийной технике, и подготовлены силами инженеров американского подразделения «Хонды».

Вся передняя часть седана TLX GT собрана на трубчатом подрамнике, конструкция подвесок полностью оригинальная, а мотор V6 3.5 мощностью около 600 лошадиных сил установлен продольно (на серийной машине — поперечно) и соединен с гоночной трансмиссией Xtrac. В прошлом году Каннингем на этой же машине преодолел трассу за 9 минут и 33,797 секунды, одержав победу в классе Open и заняв второе место в абсолютном зачете.

1/2 2/2 Acura TLX GT Питера Каннингема Acura TLX GT Питера Каннингема

Похожий внешне седан TLX A-Spec с огромным антикрылом и передним сплиттером – это, по сути, серийная машина, двигатель которой форсировали при помощи турбонаддува, а трансмиссию дополнили самоблокирующимся дифференциалом. Мотор V6 3.5 развивает около 500 лошадиных сил. Машину класса Exhibition поведет «в бой» хондовский инженер Ник Робинсон, выступавший на Пайкс Пике уже пять раз.

Acura TLX A-Spec Ника Робинсона

Acura NSX имеет гораздо больше общего с одноименным серийным суперкаром, поэтому его отнесли к демократичному классу Time Attack 1. Машина сохранила кузов и гибридную силовую установку почти неизменными. Но двигатель V6 3.5 снабдили турбокомпрессорами увеличенной производительности, кузов облегчили, а аэродинамическое оперение дополнили огромным антикрылом и сплиттером под передним бампером. За руль купе сядет еще один хондовский инженер Джеймс Робинсон (брат Ника Робинсона), прежде восемь раз участвовавший в «Пайкс Пике».

Acura NSX Джеймса Робинсона

Самым странным из троицы гоночных машин будет кроссовер Acura RDX. Мощность двухлитрового мотора подняли при помощи более производительного турбокомпрессора (с 272 до 350 сил), дополнив его системой «мягкого гибрида» с электрическим нагнетателем. Трансмиссия оставлена полностью серийной: это десятиступенчатый «автомат» и очередная эволюция хондовской системы полного привода SH-AWD. Единственное отличие — доработанный софт, подающий больше момента на задние колеса. Кроссовер отнесли к классу Exhibition. А за руль сядет новичок «Пайкс Пика» Джордан Гитар — раллист-любитель и инженер Хонды, отвечающий за тормозные системы.

Acura RDX Джорждана Гитага

«Пайкс-Пик» — одно из старейших автосостязаний в мире. Участники «Гонки к облакам» штурмуют 20-километровый серпантин, состоящий из 156 поворотов, который ведет на вершину одноименной горы. Старт обычно дают на высоте 2860 метров над уровнем моря, финиш — на высоте 4300 метров. Сейчас дорога целиком покрыта асфальтом, но еще в девяностые здесь была просто укатанная грунтовка.

С 1916 года здесь отметился целый ряд звезд автоспорта первой величины: трехкратный победитель Indy 500 Бобби Ансер, чемпион Формулы-1 Марио Андретти, легенды ралли Вальтер Рерль, Ари Ватанен и Себастьен Леб. Есть у Пайкс-Пика и свои легенды — например, обладатель рекорда трассы новозеландец Род Миллен или японец Нобухиро «Монстр» Таджима, более двадцати лет выступавший на двухмоторных прототипах Suzuki собственной конструкции. Последние лет тридцать за победу борятся команды с заводской поддержкой: в этой роли здесь побывали коллективы Audi, Peugeot, Volkswagen, Suzuki, Toyota и Acura.

Основным претендентом на победу в абсолютном зачете гонки будет француз Ромен Дюма из заводской команды Volkswagen, который выступит на полноприводном электромобиле I.D. R Pikes Peak.