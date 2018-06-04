Производитель провел первые тесты спортпрототипа I.D. R

Пульс

Гоночный Volkswagen впервые за 30 лет проехал по горе Пайкс Пик

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4 июня 2018

Компания Volkswagen провела первые заезды электрического спортпрототипа I.D. R на горе Пайкс Пик в штате Колорадо. В конце июня французский гонщик Роман Дюма попытается установить на машине новый рекорд прохождения трассы среди электрокаров. Ролик с тестированием I.D. R опубликован на YouTube-канале Volkswagen News.

[Знакомство с электрическим монстром VW для победы на Pikes Peak](https://motor.ru/reports/vwidr.htm)

Знакомство с электрическим монстром VW для победы на Pikes Peak

Последний раз автомобили Volkswagen принимали участие в гонке на горе Пайкс Пик в 1987 году. Тогда в соревновании участвовал двухмоторный 600-сильный Golf. Машина не смогла закончить гонку, но показала неплохое время в начальной фазе заезда.

Ранее Volkswagen рассказал о настройке аэродинамические компонентов нового спортпрототипа: для этого инженеры спортивного подразделения марки создали масштабную модель электрокара и продули ее в аэродинамической трубе. Модульная конструкция кузова прототипа позволила быстро менять отдельные компоненты и оценивать эффективность их различных сочетаний.

Видео с YouTube-канала Volkswagen News

В основе I.D. R лежит карбоновый монокок от спортпрототипа Norma. Из углепластика также выполнены кузовные панели и аэродинамическое оперение электрокара.

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В движение I.D. R приводят два электромотора суммарной мощностью 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час I.D. R разгоняется за 2,25 секунды. Максимальная скорость — 240 километров в час.

Для того чтобы установить новый рекорд в классе электрокаров, автомобилю нужно проехать трассу быстрее 8 минут 57,118 секунды. Это время сейчас зафиксировано за латвийским прототипом Drive eO PP100, Личный рекорд Дюма – 8 минут 51,445 секунды.

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