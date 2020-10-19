Три винтажных концепт-кара Alfa Romeo пустят с молотка

«Трио» под названием Alfa Romeo Berlina Aerodinamica Tecnica было выпущено итальянским ателье Bertone, которое воплотило в причудливых кузовах последние наработки в области аэродинамики. Причём показатели улучшались от модели к модели: у купе под номером пять коэффициент сопротивления составляет 0,23, а у Alfa Romeo B.A.T. 7 – 0,19.

Выпущенный в 1953 году B.A.T. 5 позаимствовал ходовую часть от Alfa Romeo 1900 Sprint и получил четырёхцилиндровый мотор мощностью около 90 лошадиных сил, разгоняющий автомобиль до 200 километров в час. B.A.T. 7, представленный годом позже, представляет собой обновлённую версию «пятой» модели с более узкими воздухозаборниками, заниженным капотом и удлинёнными хвостовыми плавниками.