Три винтажных концепт-кара Alfa Romeo пустят с молотка

«Трио» под названием Alfa Romeo Berlina Aerodinamica Tecnica было выпущено итальянским ателье Bertone, которое воплотило в причудливых кузовах последние наработки в области аэродинамики. Причём показатели улучшались от модели к модели: у купе под номером пять коэффициент сопротивления составляет 0,23, а у Alfa Romeo B.A.T. 7 – 0,19.
Выпущенный в 1953 году B.A.T. 5 позаимствовал ходовую часть от Alfa Romeo 1900 Sprint и получил четырёхцилиндровый мотор мощностью около 90 лошадиных сил, разгоняющий автомобиль до 200 километров в час. B.A.T. 7, представленный годом позже, представляет собой обновлённую версию «пятой» модели с более узкими воздухозаборниками, заниженным капотом и удлинёнными хвостовыми плавниками.
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Фото: Ron Kimball / Darin Schnabel / RM Sotheby's
Последний из трёх автомобилей, Alfa Romeo B.A.T. 9 1955 года выпуска, получился максимально похожим на «товарную» модель. Автомобиль оснастили фирменной решёткой радиатора, переднюю оптику приподняли и разнесли по бокам передка, а задние плавники уменьшили для лучшей обзорности.
Все три автомобиля в 1989 году приобрёл неизвестный покупатель, который увидел их на «Конкурсе элегантности» в Пэббл-Бич. Спустя более 30 лет винтажные концепты выставят на аукцион, который пройдёт 28 октября. За «трио» планируют выручить от 14 до 20 миллионов долларов, а в качестве бонуса покупатель получит несколько картин, в том числе произведение известного абстракциониста Марка Ротко 1958 года.
Ранее на аукционе выставили на продажу один из девяти существующих Alfa Romeo Zagato TZ3 Stradale, построенных на базе Dodge Viper ACR. Купе 2011 года с 610-сильным двигателем V10 ушло с молотка за 699 000 долларов.