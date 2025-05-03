В Беларуси станут собирать Geely Atlas нового поколения

Geely Atlas второго поколения дебютировал в Китае три года назад, но до России и Беларуси добрался только в 2024 году. В Поднебесной на подходе третье поколение, поэтому на «БелДжи» снова отдают формально устаревающую модель. Впрочем, начинка прогрессивная: в основе платформа Volvo CMA, под капотом «глобальный» 2,0-литровый турбомотор в связке с 8-ступенчатым автоматом Aisin.