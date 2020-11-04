Новый Volkswagen Golf R удивил режимом для дрифта и сохранил «механику»

Снаружи Golf R не перепутать с моноприводными спортверсиями: отличается структура воздухозаборников, в переднем бампере нет Х-образных дневных ходовых огней, от колёсных дисков с направленным рисунком отказались в пользу более консервативных, с симметричным дизайном.
Вдобавок, у «эрки» безальтернативные синие тормозные суппорты, серебристые накладки на зеркалах, развитый спойлер на пятой двери, оригинальные выводы выхлопной системы и глянцевый диффузор. Палитра цветов Golf R пока ограничена синим, белым и чёрным.
Фото: Volkswagen Golf R
Volkswagen называет хот-хэтч на базе «восьмого» Golf самым мощным в семействе R: отдача «турбочетвёрки» 2.0 увеличена до 320 лошадиных сил и 420 Нм. По сравнению с прошлым поколением производительность выросла незначительно — на 10-20 лошадиных сил и 20-40 Нм. Впрочем, лимитированная спецверсия R360S, представленная в 2016 году, была ещё мощнее.
В Европе новый Golf R будет доступен исключительно с 7-диапазонным преселективным «роботом» DSG, но в США сохранится возможность выбора 6-ступенчатой «механики». Главное техническое новшество — дебют на «эрке» прогрессивной системы полного привода 4Motion с системой векторизации крутящего момента на задней оси и дрифт-режимом.
У нового Golf R появился задний дифференциал, который способен передавать до 100 процентов тяги на одно из задних колёс — аналогичная схема используется на семействе Mercedes-AMG A 45/CLA 45. Изменение конструкции позволило изменить ездовой характер хот-хэтча Volkswagen и добавить режим Drift, но разгонная динамика изменилась незначительно. Первую сотню новинка разменивает за 4,7 секунды, максимальная скорость ограничена отметкой 250 километров в час.
Фото: Интерьер Volkswagen Golf R
Другие доработки касаются шасси: у Golf R перекалибрована подвеска, жёсткость пружин и стабилизаторов выросла на 10 процентов, увеличен на 1,2 градуса отрицательный развал на передней оси, а клиренс уменьшен на 20 миллиметров относительно обычной версии. По сравнению с «эркой» предыдущего поколения доработаны тормозные механизмы: двухпоршневые суппорты стали на 60 процентов легче, а тормозные диски — больше и прочнее. Адаптивные амортизаторы DCC входят в штатное оснащение
Ездовые режимы у Golf R свои собственные: например, есть надстройка Special, специально адаптированная под Северную петлю Нюрбургринга. Утверждается, что Нордшляйфе новый Golf R с «роботом» проезжает на 17 секунд быстрее предшественника, но точное время держится в секрете.
Салон Golf R принципиально отличается от других версий только профилированными передними креслами, обшитыми кожей Nappa. В остальном изменились штрихи: есть вставки «под карбон», руль с маркировкой R и специальный декор.
Пятидверный хэтчбек Volkswagen Golf R появится в продаже в Европе до конца года; поставки в США начнутся в 2021-м. Чуть позже линейка пополнится «эркой» в кузове универсал, также ходят слухи о 400-сильной гибридной версии R+ с электрическим полным приводом.