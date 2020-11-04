Новый Volkswagen Golf R удивил режимом для дрифта и сохранил «механику»

Volkswagen называет хот-хэтч на базе «восьмого» Golf самым мощным в семействе R: отдача «турбочетвёрки» 2.0 увеличена до 320 лошадиных сил и 420 Нм. По сравнению с прошлым поколением производительность выросла незначительно — на 10-20 лошадиных сил и 20-40 Нм. Впрочем, лимитированная спецверсия R360S, представленная в 2016 году, была ещё мощнее.

В Европе новый Golf R будет доступен исключительно с 7-диапазонным преселективным «роботом» DSG, но в США сохранится возможность выбора 6-ступенчатой «механики». Главное техническое новшество — дебют на «эрке» прогрессивной системы полного привода 4Motion с системой векторизации крутящего момента на задней оси и дрифт-режимом.

У нового Golf R появился задний дифференциал, который способен передавать до 100 процентов тяги на одно из задних колёс — аналогичная схема используется на семействе Mercedes-AMG A 45/CLA 45. Изменение конструкции позволило изменить ездовой характер хот-хэтча Volkswagen и добавить режим Drift, но разгонная динамика изменилась незначительно. Первую сотню новинка разменивает за 4,7 секунды, максимальная скорость ограничена отметкой 250 километров в час.