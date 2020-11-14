Новый Kia Sportage сфотографировали на Нюрбургринге

Известно, что технически новый Kia Sportage окажется очень близок к четвёртому Hyundai Tucson. Это значит, что кроссовер «переедет» на новую платформу, но сохранит переднеприводную архитектуру со стойками McPherson спереди и задней многорычажкой. Инженеры Kia параллельно работают над кроссоверами с двумя вариантами колёсной базы.

На большинстве рынков основными двигателями нового Sportage будут «турбочетвёрки» 1.6 — бензиновая T-GDi и дизельная CRDi. При необходимости агрегаты дополнят 48-вольтовым стартер-генератором. На локальных рынках, например, в США и России, сохранятся «атмосферники» — старый 2,0-литровый и новый объёмом 2,5 литра.