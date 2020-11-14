Новый Kia Sportage сфотографировали на Нюрбургринге

Предсерийный экземпляр Kia Sportage скрывает камуфляжная плёнка, так что делать выводы о внешности преждевременно. Однако новинка проходит испытания в серийном кузове, и можно отметить необычные двухсоставные передние боковые стёкла, расположенные непривычно низко фары головного света, а также крупноячеистую радиаторную решётку, которая напомнит о концепции «маска тигра».
Новый Kia Sportage, S. Baldauf/SB-Medien for Carscoops.com
Известно, что технически новый Kia Sportage окажется очень близок к четвёртому Hyundai Tucson. Это значит, что кроссовер «переедет» на новую платформу, но сохранит переднеприводную архитектуру со стойками McPherson спереди и задней многорычажкой. Инженеры Kia параллельно работают над кроссоверами с двумя вариантами колёсной базы.
На большинстве рынков основными двигателями нового Sportage будут «турбочетвёрки» 1.6 — бензиновая T-GDi и дизельная CRDi. При необходимости агрегаты дополнят 48-вольтовым стартер-генератором. На локальных рынках, например, в США и России, сохранятся «атмосферники» — старый 2,0-литровый и новый объёмом 2,5 литра.
Инсайдеры полагают, что премьера нового Kia Sportage состоится в апреле 2021 года, а продажи по традиции начнутся с Южной Кореи. В таком случае автопроизводитель представит европейскую и североамериканскую версии, а также сертифицирует кроссовер для России до конца следующего года.