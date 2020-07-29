29 июля, 11:31

Длиннобазный Kia Sportage нового поколения заметили на дороге

Компания испытывает два закамуфлированных прототипа

© thekoreancarblog.com
Лиза Будрина
Компания Kia продолжает дорожные тесты Sportage пятого поколения, премьера которого состоится в 2021 году. Корейский портал The Korean Car Blog опубликовал очередную порцию шпионских фотографий, на которых запечатлены два закамуфлированных прототипа, один из которых имеет удлинённую колёсную базу.

Новинку замечают на дороге не в первый раз: прототип уже попадал в объективы камер в середине июля. По всей видимости, проект находится на ранней стадии тестирования. Для сравнения, соплатформенный Hyundai Tucson, с которым Sportage разделит не только «тележку», но и силовые агрегаты, испытывают на дорогах уже год, а этим летом «Туссон» сфотографировали на Нюрбургринге.

thekoreancarblog.com

Ранее стало известно, что премьеру следующего Sportage сдвинули с нынешнего года на следующий по неизвестным причинам. Южнокорейские журналисты связывают задержку со сменой дизайнерской концепции кроссовера: инсайдеры утверждают, что у стилистов Kia возникли разногласия с руководством Hyundai Motor Group.

По логике, в середине 2021 года должны представить Sportage пятого поколения. Однако в самой компании изменили подход к подсчёту поколений и относят новинку к четвёртой генерации: первый Sportage «обнулили», потому что он был выпущен до объединения с Hyundai.

Источник: The Korean Car Blog