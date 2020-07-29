Длиннобазный Kia Sportage нового поколения заметили на дороге

Новинку замечают на дороге не в первый раз: прототип уже попадал в объективы камер в середине июля. По всей видимости, проект находится на ранней стадии тестирования. Для сравнения, соплатформенный Hyundai Tucson, с которым Sportage разделит не только «тележку», но и силовые агрегаты, испытывают на дорогах уже год, а этим летом «Туссон» сфотографировали на Нюрбургринге.