В Сибири испытывают новый Hyundai Solaris — это кросс-универсал

В Сибири испытывают новый Hyundai Solaris — это кросс-универсалПрототипы корейского «бюджетника» с необычным кузовом попались фотошпионам
Другое дело — кросс-универсал. За пределами нашей страны версия в таком форм-факторе не засветилась. Вероятно, разработкой двухобъёмного Solaris занимается российское подразделение Hyundai, а ставку на практичный кузов решили сделать, чтобы потеснить семейство Vesta SW/Vesta SW Cross.
Похоже, что будущий Solaris-универсал отличится увеличенным задним свесом, более крупными колёсами и перенастроенной по примеру Kia Rio X подвеской.
Информации о технике нового Hyundai Solaris нет, но в России гамму силовых агрегатов и трансмиссий вряд ли поменяют, ведь атмосферные двигатели объёмом 1,6 и 2,0 литра локализуют на новом заводе в Санкт-Петербурге, а причин менять 6-скоростные «механику» и «автомат» нет. «Глобальную» модель могут оснастить более современными 1,5-литровыми турбомоторами с 48-вольтовым стартер-генератором.
Индийские журналисты полагают, что новое поколение «бюджетника» Hyundai покажут до конца года, а на внутренний рынок седан выйдет в первом квартале 2023 года. Российское семейство Solaris может появиться с небольшой задержкой.