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12 февраля, 20:20
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В Сибири испытывают новый Hyundai Solaris — это кросс-универсал

Прототипы корейского «бюджетника» с необычным кузовом попались фотошпионам
В Сибири испытывают новый Hyundai Solaris: в объектив папарацци попали два тестовых автомобиля в форм-факторах седана и кросс-универсала. Оба прототипа скрыты под толстым камуфляжем, но кое-какие выводы сделать можно — Solaris серьезно поменяется внешне, а покупатели впервые с 2016 года смогут выбирать между четырёх- и пятидверным кузовом. По неофициальным данным, мировой дебют новинки состоится до конца года.
В Сибири испытывают новый Hyundai Solaris — это кросс-универсал
© platesmania.com
Сергей Ильин

Следующее поколение Hyundai Solaris (на экспортных рынках известен, как Accent и Verna) тестируется в нескольких странах одновременно, но внешне прототипы седанов из Индии, Европы и России практически одинаковы.

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Прототип нового Hyundai Solaris в Новосибирске, platesmania.com

Другое дело — кросс-универсал. За пределами нашей страны версия в таком форм-факторе не засветилась. Вероятно, разработкой двухобъёмного Solaris занимается российское подразделение Hyundai, а ставку на практичный кузов решили сделать, чтобы потеснить семейство Vesta SW/Vesta SW Cross.

Похоже, что будущий Solaris-универсал отличится увеличенным задним свесом, более крупными колёсами и перенастроенной по примеру Kia Rio X подвеской.

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Прототип нового Hyundai Solaris в Новосибирске, nomerogram / АСТ-54

Информации о технике нового Hyundai Solaris нет, но в России гамму силовых агрегатов и трансмиссий вряд ли поменяют, ведь атмосферные двигатели объёмом 1,6 и 2,0 литра локализуют на новом заводе в Санкт-Петербурге, а причин менять 6-скоростные «механику» и «автомат» нет. «Глобальную» модель могут оснастить более современными 1,5-литровыми турбомоторами с 48-вольтовым стартер-генератором.

Индийские журналисты полагают, что новое поколение «бюджетника» Hyundai покажут до конца года, а на внутренний рынок седан выйдет в первом квартале 2023 года. Российское семейство Solaris может появиться с небольшой задержкой.

Источник: Platesmania / Nomerogram

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