В Сибири испытывают новый Hyundai Solaris — это кросс-универсал

Другое дело — кросс-универсал. За пределами нашей страны версия в таком форм-факторе не засветилась. Вероятно, разработкой двухобъёмного Solaris занимается российское подразделение Hyundai, а ставку на практичный кузов решили сделать, чтобы потеснить семейство Vesta SW/Vesta SW Cross.

Похоже, что будущий Solaris-универсал отличится увеличенным задним свесом, более крупными колёсами и перенастроенной по примеру Kia Rio X подвеской.