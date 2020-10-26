Kia переименовала обновлённый хэтчбек Rio X-Line в России

Rio X обновился по той же схеме, что и седан: изменения затронули экстерьер, а список оснащения расширился. От предшественника новинку можно отличить по более объёмным бамперам, иной решетке радиатора, увеличенному воздухозаборнику, а также новому оформлению противотуманок, фарам со «слезами» ходовых огней в стиле Cadillac и другому дизайну световой подписи в задних фонарях.
От седана кросс-хэтчбек отличается накладками из неокрашенного пластика и увеличенным со 160 до 195 миллиметров дорожным просветом.
Фото: Kia
Гамма двигателей Rio после обновления не изменилась и по-прежнему включает «атмосферники» объемом 1,4 и 1,6 литра (100 и 123 силы соответственно), которые можно сочетать с шестиступенчатой «механикой» или автоматом с таким же количеством передач. Цены на седан начинаются от 814 ,9 тысячи рублей, а стоимость кросс-хэтчбека пока объявлена.
В Kia заявили, что на момент появлении Rio X-Line на российском рынке в 2017 году на пятидверку приходилось около 30 процентов продаж. В 2020 году доля кросс-хэтчбека составляет уже 50 от всех проданных Rio. По итогам девяти месяцев этого года Kia Rio разошлась в количестве 58 689 экземпляров, а в рейтинге самых востребованных моделей на российском рынке она занимает третью строчку.
Название X-Line ранее стало предметом спора. Бизнесмен-банкрот из Ростова-на-Дону Олег Ивус заявил, что права на товарный знак «XLine» с 2015 года принадлежат ему. Предприниматель подал иск к Kia Motors Corporation и «Киа Моторс Россия и СНГ» и потребовал запретить использовать это название. Он также рассчитывал получить от автопроизводителя компенсацию в размере 90 миллиардов рублей. В середине октября стало известно, что Арбитражный суд Москвы отклонил иск Ивуса. Связано ли разбирательство с переименованием Rio X-Line в Rio X, не уточняется.