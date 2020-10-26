Kia переименовала обновлённый хэтчбек Rio X-Line в России

Rio X обновился по той же схеме, что и седан: изменения затронули экстерьер, а список оснащения расширился. От предшественника новинку можно отличить по более объёмным бамперам, иной решетке радиатора, увеличенному воздухозаборнику, а также новому оформлению противотуманок, фарам со «слезами» ходовых огней в стиле Cadillac и другому дизайну световой подписи в задних фонарях.

От седана кросс-хэтчбек отличается накладками из неокрашенного пластика и увеличенным со 160 до 195 миллиметров дорожным просветом.