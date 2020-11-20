11:04

ГИБДД выдадут устройства для мгновенного выявления нетрезвых водителей

Новый прибор определяет не только употребление алкоголя, но и наркотиков

© Агентство «Москва»
Лиза Будрина
Уже в скором времени ГИБДД получит приборы для моментального определения состояния водителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова.

Новое средство индикации отличается от традиционных алкотестеров: оно способно выявить, употреблял ли автомобилист спиртное, наркотики или психотропные препараты перед тем, как сесть за руль. Причем часть таких устройств определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть — в выдыхаемом воздухе.

По словам Черникова, два средства индикации, которые позволяют по слюне находить наркотическое вещество, уже представлены. Одно из них определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд.

Ранее сообщалось, что прохождение экспресс-теста не будет обязательным, и водители смогут отказаться от него без последствий.

На сегодняшний день автоинспектор может ориентироваться на несколько признаков возможного алкогольного или наркотического опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи или поведение, которое не соответствует обстановке. Если выявлен хотя бы один из них, то водителю предлагают пройти проверку с помощью алкотестера, причем только в присутствии понятых, при обязательной видеосъемке и заполнении соответствующих бумаг.

Источник: РИА Новости