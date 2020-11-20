ГИБДД выдадут устройства для мгновенного выявления нетрезвых водителей

Новое средство индикации отличается от традиционных алкотестеров: оно способно выявить, употреблял ли автомобилист спиртное, наркотики или психотропные препараты перед тем, как сесть за руль. Причем часть таких устройств определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть — в выдыхаемом воздухе.

По словам Черникова, два средства индикации, которые позволяют по слюне находить наркотическое вещество, уже представлены. Одно из них определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд.

Ранее сообщалось, что прохождение экспресс-теста не будет обязательным, и водители смогут отказаться от него без последствий.