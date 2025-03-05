Кроссовер Alpine A390: фотографии с тестов

Всего ездовых профилей у Alpine A390 будет пять, в том числе новый Track. От выбора того или иного зависят параметры работы силовой установки. Она у фастбека трехмоторная, с управляемым вектором тяги Alpine Active Torque Vectoring. Тесты в Лапландии как раз и должны оценить возможности работы привода в экстремальных условиях, с акцентом на повторяемость цикла. Кроме того, здесь проверяют работу системы курсовой устойчивости, функции антизапотевания и обогрева салона.