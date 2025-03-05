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Опубликовано 05 марта 2025, 12:14
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Кроссовер Alpine A390: фотографии с тестов

Новую модель испытывают на севере Швеции
Компания Alpine вывела на тесты электрический фастбек A390. Модель получит трехмоторную силовую установку, несколько ездовых профилей, систему управления вектором тяги, акустику от французской Devialet и специальные шины Michelin. Премьера первого кроссовера Alpine на электротяге состоится в конце мая.
Кроссовер Alpine A390: фотографии с тестов
© Alpine
Алексей Носаченко

Электрический фастбек Alpine A390_β готовится стать серийной моделью. И поскольку ресурсные испытания уже перешли в заключительную фазу, французская марка решила опубликовать кое-какие детали. Например, рассказала об оригинальной «световой подписи» в стиле концепта-прародителя и водородного суперкара Alpenglow. А также о руле с оплеткой из кожи «наппа», переключатели на котором напоминают формульные. Это OV (Буст), RCH (Зарядка) и кнопка выбора режимов движения.

Кроссовер Alpine A390: фотографии с тестов

© Alpine

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Всего ездовых профилей у Alpine A390 будет пять, в том числе новый Track. От выбора того или иного зависят параметры работы силовой установки. Она у фастбека трехмоторная, с управляемым вектором тяги Alpine Active Torque Vectoring. Тесты в Лапландии как раз и должны оценить возможности работы привода в экстремальных условиях, с акцентом на повторяемость цикла. Кроме того, здесь проверяют работу системы курсовой устойчивости, функции антизапотевания и обогрева салона.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Alpine

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Премьера A390 состоится 27 мая в Дьеппе, одновременно с празднованием 70-летия Alpine. Выпускать модель будут здесь же, на историческом заводе марки, хотя моторы будут поставлять с предприятия Renault в Клеоне. Из оснащения для кроссовера заявлена аудиосистема Devialet и шины Michelin с особым рисунком боковин.

Источник:Alpine
Автор:Алексей Носаченко
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#Alpine
#A390
#Кроссоверы
#Электрокары