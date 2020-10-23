Редчайший 50-летний маслкар продают за 30 миллионов рублей

AMC AMX/3 разрабатывали на закате эры маслкаров. Прототип дебютировал на Чикагском автосалоне в 1970 году. Модель признали лучшим инженерным творением автомобильной корпорации American Motors за всю историю. В связи с этим маслкару пророчили большое будущее. Инженеры планировали выпускать по 5 000 автомобилей в год. Однако из-за финансовых трудностей проект пришлось закрыть в начале 70-х годов.

Американские инженеры совместно со специалистами BMW и Bizzarrini успели поработать над девятью AMC AMX 3. До наших дней сохранилось всего пять машин, две из которых так и остались незаконченными. В основе проекта лежал предыдущий американский проект AMX/2. Инженеры сделали стальной кузов нового автомобиля более плавным, сохранив при этом два воздухозаборника на капоте и открывающиеся фары. В тоже время заднее стекло стало цельным, а спойлер выдвигался автоматически.