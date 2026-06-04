Американцы пришли в восторг от обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
Обновлённую версию культового внедорожника 1977 года выпуска представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Несмотря на возраст модели (49 лет), АвтоВАЗ не стал снимать её с производства, а провёл масштабную техническую доработку. Всего инженеры применили более 100 новых и 60 модернизированных деталей.
Американские журналисты искренне восхитились живучестью модели: они отмечают, что большинство машин 1977 года выпуска сейчас стоят в музеях или превратились в ржавчину, а Lada Niva не только всё ещё в строю, но и получила серьёзное техническое обновление.
Отдельное удивление и одобрение вызвал оцинкованный кузов — для Запада, где Lada десятилетиями критиковали за ржавчину, новость о двусторонней оцинковке звучит почти как чудо. Наконец, появление первой за почти 50 лет подушки безопасности (пусть и с запозданием в четверть века) западные обозреватели назвали «лучше поздно, чем никогда».
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