Опубликовано 28 мая 2026, 14:23
Водителям рассказали, какие нововведения ждать от реформы техосмотра

Юрист Воропаев: техосмотр для машин старше 7 лет могут сделать ежегодным. Правительство, вероятно, обяжет пункты технического осмотра записывать на видео каждый этап диагностики и отправлять записи в единую систему контроля. Кроме того, для машин возрастом от 7 до 9 лет, предположительно, введут обязательную ежегодную проверку, которая не будет зависеть от смены собственника. Об этом юрист Лев Воропаев рассказал в интервью «Газете.Ru».
Арина Лысенко
«Очевидно, будут ужесточены определенные требования к пунктам, которые проводят этот технический осмотр: к их техническому оснащению, квалификации сотрудников, оснащению технической части с точки зрения фото- и видеофиксации всего процесса», — рассказал юрист.

Воропаев отметил, что сегодня многие водители лишь делают вид, что проходят техосмотр: они заезжают на пункт, какое-то время находятся там (это фиксируют камеры), а затем уезжают, так и не проверив автомобиль по-настоящему.

По словам адвоката, правительство может ввести обязательную фото- или видеофиксацию каждого этапа технического осмотра с последующей передачей данных в единую контрольную систему.

Кроме того, автоюрист ожидает ужесточения требований к машинам старше определённого возраста (например, 7−9 лет): их, вероятно, обяжут проходить техосмотр ежегодно, независимо от смены владельца.

Источник:Газета.Ru
Автор:Арина Лысенко
