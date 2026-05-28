Водителям рассказали, какие нововведения ждать от реформы техосмотра
«Очевидно, будут ужесточены определенные требования к пунктам, которые проводят этот технический осмотр: к их техническому оснащению, квалификации сотрудников, оснащению технической части с точки зрения фото- и видеофиксации всего процесса», — рассказал юрист.
Воропаев отметил, что сегодня многие водители лишь делают вид, что проходят техосмотр: они заезжают на пункт, какое-то время находятся там (это фиксируют камеры), а затем уезжают, так и не проверив автомобиль по-настоящему.
По словам адвоката, правительство может ввести обязательную фото- или видеофиксацию каждого этапа технического осмотра с последующей передачей данных в единую контрольную систему.
Кроме того, автоюрист ожидает ужесточения требований к машинам старше определённого возраста (например, 7−9 лет): их, вероятно, обяжут проходить техосмотр ежегодно, независимо от смены владельца.
