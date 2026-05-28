Опубликовано 28 мая 2026, 12:53
ГИБДД снова вернет в техосмотр

ГИБДД будет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы. Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Документ, с которым ознакомилась «Газета.Ru», предусматривает, что уже с 2028 года сотрудники ГИБДД получат право участвовать в техническом осмотре транспорта, предназначенного для перевозки опасных грузов. Соответствующий законопроект поручено подготовить Министерству внутренних дел.
Арина Лысенко
В настоящее время ГИБДД лишь выдаёт лицензии на перевозку опасных грузов и контролирует сопроводительные бумаги на трассах, не вмешиваясь в процесс технической диагностики транспортных средств. Эту функцию выполняют исключительно аккредитованные операторы технического осмотра.

Согласно документу, начиная с 2028 года инспекторы получат право лично проверять состояние цистерн, газовозов и другой спецтехники, используемой для перевозки опасных веществ.

Фактически речь идёт о возвращении ГИБДД к участию в техосмотре, но пока только для наиболее опасных грузоперевозок. Кроме того, планом предусмотрена разработка мер по улучшению системы техосмотра в целом. Для владельцев обычных легковых автомобилей ничего не изменится: прохождение техосмотра для личного транспорта по‑прежнему остаётся добровольным.

