ГИБДД снова вернет в техосмотр

В настоящее время ГИБДД лишь выдаёт лицензии на перевозку опасных грузов и контролирует сопроводительные бумаги на трассах, не вмешиваясь в процесс технической диагностики транспортных средств. Эту функцию выполняют исключительно аккредитованные операторы технического осмотра.

Согласно документу, начиная с 2028 года инспекторы получат право лично проверять состояние цистерн, газовозов и другой спецтехники, используемой для перевозки опасных веществ.

Фактически речь идёт о возвращении ГИБДД к участию в техосмотре, но пока только для наиболее опасных грузоперевозок. Кроме того, планом предусмотрена разработка мер по улучшению системы техосмотра в целом. Для владельцев обычных легковых автомобилей ничего не изменится: прохождение техосмотра для личного транспорта по‑прежнему остаётся добровольным.

