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Опубликовано 13 августа 2026, 13:44
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Американцы создали BMW M3, которую не выпускали в Баварии

На аукционе Bring a Trailer продали уникальную BMW M3 E46, которую можно назвать идеальным экземпляром ограниченной серии CSL. При этом у нее есть одно важное отличие от оригинальной версии: механическая трансмиссия. С завода в Баварии M3 CSL выходили только с роботизированной коробкой передач, на работу которой жаловались автовладельцы. Проданный в США экземпляр лишен этого недостатка, а заодно перекрашен в зеленый цвет British Racing Green. Новый владелец заплатил за автомобиль почти $ 101 тыс. с учетом комиссии аукциона.
Клон BMW M3 CSL с «механикой»
Клон BMW M3 CSL с «механикой»
© Bring a Trailer
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Оригинальная BMW M3 CSL (Coupe Sport Leichtbau) была выпущена в 2003 году ограниченным тиражом 1383 экземпляра. Под капотом у нее стоял 3,2-литровый рядный шестицилиндровый мотор S54 мощностью 360 л.с., работающий в паре с «роботом» SMG II. Именно трансмиссия стала главным камнем преткновения для многих фанатов: на практике она оказывалась дерганой и неудобной, особенно в городском режиме.

Владелец представленного на аукционе автомобиля решил эту проблему радикально — перевел машину на полноценную шестиступенчатую «механику». В результате получился CSL, который в Баварии никогда не выпускали. Доработки коснулись и внешности: кузов перекрасили в British Racing Green — цвет, который никогда не предлагался для CSL, установили карбоновую крышу, бампер от CSL и крышку багажника со спойлером.

Клон BMW M3 CSL с «механикой»

© Bring a Trailer

Под капотом также установили карбоновый впуск Evolve, распредвалы и выпускную систему Supersprint. Автомобиль также получил амортизаторы Bilstein и усиленные тормоза. В салоне смонтированы спортивные кресла Recaro, отделанные кожей и алькантарой, а также современная медиасистема с Apple CarPlay. При пробеге 86 000 миль (около 138 000 км) техническое состояние автомобиля оценивается как близкое к музейному.

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Источник:BMW Blog
Автор:Михаил Лобачёв
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