Оригинальная BMW M3 CSL (Coupe Sport Leichtbau) была выпущена в 2003 году ограниченным тиражом 1383 экземпляра. Под капотом у нее стоял 3,2-литровый рядный шестицилиндровый мотор S54 мощностью 360 л.с., работающий в паре с «роботом» SMG II. Именно трансмиссия стала главным камнем преткновения для многих фанатов: на практике она оказывалась дерганой и неудобной, особенно в городском режиме.

Владелец представленного на аукционе автомобиля решил эту проблему радикально — перевел машину на полноценную шестиступенчатую «механику». В результате получился CSL, который в Баварии никогда не выпускали. Доработки коснулись и внешности: кузов перекрасили в British Racing Green — цвет, который никогда не предлагался для CSL, установили карбоновую крышу, бампер от CSL и крышку багажника со спойлером.