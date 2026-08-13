Американцы создали BMW M3, которую не выпускали в Баварии
Оригинальная BMW M3 CSL (Coupe Sport Leichtbau) была выпущена в 2003 году ограниченным тиражом 1383 экземпляра. Под капотом у нее стоял 3,2-литровый рядный шестицилиндровый мотор S54 мощностью 360 л.с., работающий в паре с «роботом» SMG II. Именно трансмиссия стала главным камнем преткновения для многих фанатов: на практике она оказывалась дерганой и неудобной, особенно в городском режиме.
Владелец представленного на аукционе автомобиля решил эту проблему радикально — перевел машину на полноценную шестиступенчатую «механику». В результате получился CSL, который в Баварии никогда не выпускали. Доработки коснулись и внешности: кузов перекрасили в British Racing Green — цвет, который никогда не предлагался для CSL, установили карбоновую крышу, бампер от CSL и крышку багажника со спойлером.
Под капотом также установили карбоновый впуск Evolve, распредвалы и выпускную систему Supersprint. Автомобиль также получил амортизаторы Bilstein и усиленные тормоза. В салоне смонтированы спортивные кресла Recaro, отделанные кожей и алькантарой, а также современная медиасистема с Apple CarPlay. При пробеге 86 000 миль (около 138 000 км) техническое состояние автомобиля оценивается как близкое к музейному.
Читайте также:
— Российские таксисты назвали самые надёжные автомобили
— Сделанный в Китае мотоцикл Ural Neo 500 выйдет на американский рынок в сентябре
— Единственный в мире кабриолет Porsche 928 Straman поступил в продажу