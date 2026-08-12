«Китайцы» против «корейцев»: таксисты назвали самые надёжные автомобили

Руслан Садретдинов («Такси Ритм») и Омар Багамаев (Avenue Group) в своих рейтингах отдают предпочтение моделям Haval, Belgee и Chery. По их оценке, при своевременном обслуживании эти машины способны без серьёзных поломок прослужить около четырёх лет.

Дмитрий Назаров (F1rst), Георгий Балашов («Таксимания») и сервис «Максим» солидарны, что классика жанра — Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Škoda Rapid — остаётся вне конкуренции. Основные аргументы: доступный ремонт, больший межсервисный интервал, долговечность и возможность установить газобаллонное оборудование.

Андрей Капитан (Общественный совет по развитию такси) подтвердил лидерство Kia Rio и Hyundai Solaris, отметив их простую и ремонтопригодную конструкцию: эксперт похвалил цепной двигатель с распределенным впрыском, гидромеханический «автомат» и надёжную подвеску.

Среди китайских моделей он выделил Haval Jolion, который, по его данным, способен проехать более 300 тыс. км без капремонта. Также в число надежных он включил Škoda Octavia, Kia K5, Hyundai Sonata и Kia Optima.

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