Американец построил пикап-франкенштейн Jeeporghini с дизайном, вдохновленным фильмом «Чужой»
За основу были взяты старый Wrangler YJ и реплика Countach, построенная на базе Pontiac Fiero. Кайл отремонтировал пластиковый кузов суперкара, снял его с шасси Pontiac, а затем основательно переделал Jeep. Он демонтировал капот, ветровое стекло и срезал заднюю часть крыши, чтобы уменьшить высоту автомобиля и насадить кузов Countach на раму Wrangler.
Интересно, что колесная база обеих машин оказалась почти одинаковой. Однако передняя часть YJ с вертикальной решеткой радиатора и прямоугольными фарами оказалась слишком высокой для острого носа Countach. Тогда Кайл пошел на хитрость — сделал в кузове специальный вырез, создав эффект, будто Jeep «прорывается» наружу из Lamborghini. В итоге нос гибрида выглядит как сцена из фильма «Чужой». Для большей суровости впереди установлена трубчатая силовая защита.
Визуально проект завершает пустынный песочный цвет кузова с нарисованными от руки черными контурами — это придает машине стиль графического комикса. Сзади удивительно органично вписались штатные фонари Wrangler.
Главная техническая особенность: в отличие от оригинального Countach с двигателем посередине, этот экземпляр получил классическую переднемоторную компоновку и полный привод от Jeep, что делает его, по сути, пикапом с грузовой площадкой сзади. Автомобиль на лифтованной подвеске с мощными мостами и огромными внедорожными шинами.
Кайл продолжает дорабатывать свое творение, а процесс сборки можно увидеть в его соцсетях. Создатель утверждает, что это самая безумная смесь Jeep и Lamborghini, которую он когда-либо видел.
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