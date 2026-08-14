Американец построил пикап-франкенштейн Jeeporghini с дизайном, вдохновленным фильмом «Чужой»

За основу были взяты старый Wrangler YJ и реплика Countach, построенная на базе Pontiac Fiero. Кайл отремонтировал пластиковый кузов суперкара, снял его с шасси Pontiac, а затем основательно переделал Jeep. Он демонтировал капот, ветровое стекло и срезал заднюю часть крыши, чтобы уменьшить высоту автомобиля и насадить кузов Countach на раму Wrangler.

Интересно, что колесная база обеих машин оказалась почти одинаковой. Однако передняя часть YJ с вертикальной решеткой радиатора и прямоугольными фарами оказалась слишком высокой для острого носа Countach. Тогда Кайл пошел на хитрость — сделал в кузове специальный вырез, создав эффект, будто Jeep «прорывается» наружу из Lamborghini. В итоге нос гибрида выглядит как сцена из фильма «Чужой». Для большей суровости впереди установлена трубчатая силовая защита.

Визуально проект завершает пустынный песочный цвет кузова с нарисованными от руки черными контурами — это придает машине стиль графического комикса. Сзади удивительно органично вписались штатные фонари Wrangler.