История Strator началась ещё в 2006 году, когда голландский дилер CFG соединил европейское шасси Iveco Stralis с длинным капотом от австралийской версии PowerStar. «Носатый» грузовик быстро обрёл армию фанатов, однако в 2019 году, с выходом линейки S-Way, его выпуск остановился.

Возрождение легенды стало возможным благодаря компании Iveco Schouten, которая поглотила CFG в 2025 году. Производство сохранено на исторической площадке в городе Борн, а за современный облик новинки отвечали профессионалы из студии Arens Vehicle Design.

Дизайнеры сделали грузовик более аэродинамичным, сохранив при этом его узнаваемый капотный характер. Правда, критики отмечают, что образ получился слишком злым. Хотя, скорее всего, авторы проекта добивались именно такого восприятия.