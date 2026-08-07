Если в 70-х и 80-х годах такие шторки были почти обязательным атрибутом каждого второго автомобиля, то сегодня они превратились в раритет. Массовое производство этих изделий давно прекращено, однако энтузиасты нашли способ вернуть легенду на дороги.

Главная особенность предложения — абсолютный эксклюзив. Каждая шторка создается вручную, что делает её уникальной. Как говорят мастера: «Как нет в природе двух одинаковых снежинок, так нет и двух одинаковых ретро-шторок».

Но если раньше выбор цвета был ограничен скудным ассортиментом, то теперь владельцы могут проявить фантазию. Доступна любая палитра на ваш вкус: от строгого черного и красного до ярких оранжевого, желтого, зеленого, синего и белого.