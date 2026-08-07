Новости
Опубликовано 07 августа 2026, 17:42
1 мин.

Плетёную ретро-шторку на ВАЗ продают за полцены «Жигулей»

В продаже появились плетёные ретро-шторки для автомобилей Lada. Автомобильный тюнинг из прошлого возвращается. В продаже появились уникальные плетеные шторки на заднее окно, выполненные в лучших традициях советского автопрома, обратил внимание журнал Motor. Это не просто аксессуар, а настоящий артефакт, знакомый каждому, кто застал эпоху расцвета «Жигулей».
Плетёную ретро-шторку на ВАЗ продают за полцены «Жигулей»
© объявление на классифайде
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Если в 70-х и 80-х годах такие шторки были почти обязательным атрибутом каждого второго автомобиля, то сегодня они превратились в раритет. Массовое производство этих изделий давно прекращено, однако энтузиасты нашли способ вернуть легенду на дороги.

Главная особенность предложения — абсолютный эксклюзив. Каждая шторка создается вручную, что делает её уникальной. Как говорят мастера: «Как нет в природе двух одинаковых снежинок, так нет и двух одинаковых ретро-шторок».

Но если раньше выбор цвета был ограничен скудным ассортиментом, то теперь владельцы могут проявить фантазию. Доступна любая палитра на ваш вкус: от строгого черного и красного до ярких оранжевого, желтого, зеленого, синего и белого.

© объявление на классифайде

Несмотря на винтажный внешний вид, в основу положены современные стандарты качества. Прочный кембрик и надёжный металлический каркас гарантируют, что шторка прослужит долгие годы, не теряя формы и не выгорая на солнце.

Размер изделия соответствует стандартным габаритам заднего стекла семейства ВАЗ 2101−2107. Но цена кусается: комплект из трёх шторок (на задние боковые стёкла и крышку багажника) для ВАЗ-2102 стоит 24 500 рублей, то есть половину стоимости «Жигулей».

Читайте также:

Автор:Алексей Кованов
Теги:
#Lada
#Тюнинг
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. Плетёную ретро-шторку на ВАЗ продают за полцены «Жигулей»