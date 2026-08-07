Плетёную ретро-шторку на ВАЗ продают за полцены «Жигулей»
Если в 70-х и 80-х годах такие шторки были почти обязательным атрибутом каждого второго автомобиля, то сегодня они превратились в раритет. Массовое производство этих изделий давно прекращено, однако энтузиасты нашли способ вернуть легенду на дороги.
Главная особенность предложения — абсолютный эксклюзив. Каждая шторка создается вручную, что делает её уникальной. Как говорят мастера: «Как нет в природе двух одинаковых снежинок, так нет и двух одинаковых ретро-шторок».
Но если раньше выбор цвета был ограничен скудным ассортиментом, то теперь владельцы могут проявить фантазию. Доступна любая палитра на ваш вкус: от строгого черного и красного до ярких оранжевого, желтого, зеленого, синего и белого.
Несмотря на винтажный внешний вид, в основу положены современные стандарты качества. Прочный кембрик и надёжный металлический каркас гарантируют, что шторка прослужит долгие годы, не теряя формы и не выгорая на солнце.
Размер изделия соответствует стандартным габаритам заднего стекла семейства ВАЗ 2101−2107. Но цена кусается: комплект из трёх шторок (на задние боковые стёкла и крышку багажника) для ВАЗ-2102 стоит 24 500 рублей, то есть половину стоимости «Жигулей».
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