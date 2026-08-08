Хозяин внедорожника — австралиец Гэри Дрисколл, агент по продаже скота из города Нилл (штат Виктория). Он приобрел машину новой в апреле 2010 года и использовал ее для поездок по фермам и региональным трассам. Средний ежедневный пробег за прошедшие 16 лет составил более 180 км.

Главная особенность этого Land Cruiser — оригинальный двигатель и коробка передач, которые ни разу не потребовали капитального ремонта. Под капотом — 4,5-литровый турбодизель V8 мощностью 261 л.с., который выдает 650 Нм крутящего момента. Он агрегатирован с 6-ступенчатой АКП.