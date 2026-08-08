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Опубликовано 08 августа 2026, 18:29
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Toyota Land Cruiser 200, проехавший миллион километров, продадут на аукционе

В Австралии на аукцион выставили Toyota Land Cruiser 200, проехавший 1 млн км. Под капотом легендарного внедорожника 2009 года выпуска находится оригинальный мотор, с которым автомобиль вышла с завода. Первый владелец намеренно перестал ездить на машине, чтобы покупатель смог пересечь миллионную отметку на одометре сам.
Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
© AuctionsPlus
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Хозяин внедорожника — австралиец Гэри Дрисколл, агент по продаже скота из города Нилл (штат Виктория). Он приобрел машину новой в апреле 2010 года и использовал ее для поездок по фермам и региональным трассам. Средний ежедневный пробег за прошедшие 16 лет составил более 180 км.

Главная особенность этого Land Cruiser — оригинальный двигатель и коробка передач, которые ни разу не потребовали капитального ремонта. Под капотом — 4,5-литровый турбодизель V8 мощностью 261 л.с., который выдает 650 Нм крутящего момента. Он агрегатирован с 6-ступенчатой АКП.

Toyota Land Cruiser с пробегом 1 млн км

© AuctionsPlus

Несмотря на то, что ранние версии этого мотора отличались повышенным расходом масла и проблемами с системой рециркуляции отработавших газов, регулярное обслуживание позволило избежать серьезных поломок.

Автомобиль прошел почти 100 регламентных ТО у официального дилера (каждые 10 тыс. км. За прошедшие годы владельцу пришлось заменить только стартер и два генератора. Владелец надеется реализовать машину за 20−30 тыс. австралийских долларов (1,2−1,4 млн рублей).

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Источник:Manofmany
Автор:Михаил Лобачёв
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