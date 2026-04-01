Американский сенатор назвал болезнь, с которой ассоциируются китайские автомобили

«Мы не позволим китайским автопроизводителям выйти на этот рынок. Мы предотвратим проникновение этой раковой опухоли», — заявил Морено, призвав союзников последовать примеру Вашингтона.

«Я надеюсь, что Латинская Америка, Мексика, Канада и Европа теперь примут наши стандарты», — добавил сенатор.

Предлагаемые меры ужесточат ограничения, действующие с января 2025 года, когда администрация Джо Байдена запретила продажу китайских легковых автомобилей, ссылаясь на риски утечки данных. Сравнивая автопром с телекоммуникационной сферой, Морено напомнил о прецеденте с запретом оборудования Huawei.

Инициатива сенатора нашла поддержку среди американских автопроизводителей и отраслевых ассоциаций, которые ранее призывали правительство сохранить жесткие барьеры против китайских автокомпаний.

В то же время посольство Китая в Вашингтоне резко осудило это предложение, обвинив США в «торговом протекционизме». В заявлении дипломатического ведомства подчеркивается, что законопроект противоречит принципам добросовестной конкуренции.

Инициатива разворачивается на фоне подготовки возможного визита президента Дональда Трампа в Китай в мае. Ранее Трамп выражал готовность разрешить китайским автопроизводителям строить заводы в США при условии найма американских работников, что создает контраст с жесткой позицией сенатора Морено.

