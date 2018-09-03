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3 сентября 17:09

Посмотрите, как выглядит «возрожденная» Lancia Delta Integrale

Компания Automobili Amos завершила постройку рестомода легендарной модели

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Компания Automobili Amos, основанная коллекционером и гонщиком Эугенио Амосом, показала на видео финальный вариант рестомода легендарной Lancia Delta HF Integrale, выполненного в стилистике модификации Evoluzione. Публичный дебют машины состоится на выставке Grand Basel, которая пройдет с 6 по 9 сентября в Швейцарии.

Техническая информация об автомобиле, получившем название Delta Integrale Futurista, не сообщается. Известно лишь, что в его основе лежит более доступная Delta Integrale 16V, для которой разработали новый кузов и изменили геометрию подвески. После доработок «Лянча» будет иметь склонность к избыточной поворачиваемости, чего не было у оригинальной модели.

Рестомод Delta Integrale Futurista предложат только в трехдверной модификации. Особенностью спорткара станет кузов с расширенными колесными арками и полностью карбоновой передней частью, современная головная оптика, а также переделанный салон, стилистика которого позаимствована у другой Lancia — Delta S4.

Особый оттенок зеленого Verde Brinzio (назван в честь итальянской коммуны Бринцио, где Амос учился водить машину) разработан специально для этого автомобиля, а логотипы сделаны той же компанией, что делала первые эмблемы для Энцо Феррари.

Видео: Automobili Amos

В феврале стало известно, что сборку Lancia Delta Integrale Futurista наладят в Пьемонте: здесь находится большинство поставщиков Automobili Amos и компаний, специализирующихся на мелкосерийном производстве. Тираж машины составит всего 15 экземпляров.

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