Аналитик выяснил, как «бензиновый кризис» повлиял на продажи новых автомобилей

Аналитик видит несколько причин слабых продаж. Первая — окончание периода, когда на учёт ГИБДД ставились автомобили, офорленные продавцами концом второго квартала.

Кроме того, проблемы с топливом не способствуют покупкам новых машин: в некоторых регионах страны сейчас наметился дефицит бензина и дизтоплива.

«Если первая причина чисто временная „статистическая“, то вторая может играть долго и существенно повлиять на спрос во второй половине года», — отмечает Целиков.

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