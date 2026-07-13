Опубликовано 13 июля 2026, 13:401 мин.
Аналитик выяснил, как «бензиновый кризис» повлиял на продажи новых автомобилей
«Автостат»: проблемы с топливом не способствуют покупкам новых машин. После двух недель «высоких продаж» авторынок вернулся к обычным средним показателям. На 26-й неделе года на учет встало 25,9 тысяч новых легковых автомобилей — на 16,2% меньше, чем неделей ранее. Но по отношению к аналогичному периоду прошлого года пока наблюдается рост (+7,1%), отметил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.
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Аналитик видит несколько причин слабых продаж. Первая — окончание периода, когда на учёт ГИБДД ставились автомобили, офорленные продавцами концом второго квартала.
Кроме того, проблемы с топливом не способствуют покупкам новых машин: в некоторых регионах страны сейчас наметился дефицит бензина и дизтоплива.
«Если первая причина чисто временная „статистическая“, то вторая может играть долго и существенно повлиять на спрос во второй половине года», — отмечает Целиков.
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Источник:Сергей Целиков - Автостат
Автор:Алексей Кованов