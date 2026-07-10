Россиянам рассказали, какой бензин можно заливать вместо Аи-95

Если позволяет бюджет и такой вариант доступен, лучше заправить топливо Аи-100, заявил Гудков. По мнению эксперта, высокооктановый бензин не сможет навредить мотору, для которого прописан Аи-95 и выше.

При острой необходимости также допустимо использование Аи-92, поскольку большинство автомобилей сегодня оснащены датчиками, благодаря которым блок управления двигателем позволяет избежать детонации.

«От одной поездки не будет вреда двигателю, если не давать свервысоких нагрузок, особенно — на низких оборотах. Главное — не применять „девяносто второй“ на постоянной основе», — резюмировал эксперт «За рулём».

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