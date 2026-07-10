Опубликовано 10 июля 2026, 16:301 мин.
Россиянам рассказали, какой бензин можно заливать вместо Аи-95
Автоэксперт Гудков перечислил, каким бензином можно заменить Аи-95. Заместитель главного редактора «За рулём» Никита Гудков ответил, что делать, когда на АЗС отсутсвует нужная марка бензина — в частности, Аи-95.
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Если позволяет бюджет и такой вариант доступен, лучше заправить топливо Аи-100, заявил Гудков. По мнению эксперта, высокооктановый бензин не сможет навредить мотору, для которого прописан Аи-95 и выше.
При острой необходимости также допустимо использование Аи-92, поскольку большинство автомобилей сегодня оснащены датчиками, благодаря которым блок управления двигателем позволяет избежать детонации.
«От одной поездки не будет вреда двигателю, если не давать свервысоких нагрузок, особенно — на низких оборотах. Главное — не применять „девяносто второй“ на постоянной основе», — резюмировал эксперт «За рулём».
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