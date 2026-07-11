Как огромный Hunter: в продаже возник редкий военный внедорожник «Скорпион»

Выставленный сейчас на продажу за 17,8 млн рублей экземпляр уникален своим типом кузова. По уверениям продавца, всего было выпущено 25 прототипов «Скорпиона 2М», из которых 24 имеют тентованные кузова, а цельнометаллической сделали только одну машину.

«Автомобиль один во всём мире. Это всё завод — на ПТС, СТС, страховке, техосмотре и номерах. Интересанта имеется два, а это уже аукцион, соответственно, и цена аукционная будет дороже», — отмечает автор объявления.

Также продавец указывает, что его автомобиль имеет шасси Ford Expedition 2012 года, а в качестве силового агрегата выступает 177-сильная дизельная Andoria 2.7 ACDR. Раздаточной коробкой поделился легендарный ГАЗ-66.

В Сети приводится другое описание конструкции "Скорпионов", но нельзя исключать, что конкретно этот вездеход 2013 года постройки укомплектован именно таким набором компонентов.

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