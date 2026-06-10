Аналитики iSeeCars перечислили автомобили, способные проехать более 400 тысяч километров

Первое место заняла Toyota. Вероятность того, что машина этого японского бренда преодолеет рубеж в 400 тыс. км, составляет 17,8%. Проще говоря, почти каждая пятая Toyota имеет ресурс выше этой отметки.

Второе место с показателем 12,8% занял премиальный суббренд Lexus. Тройку лидеров замкнула Honda — 10,8%. Четвёртой стала Acura (7,2%), пятой — американский GMC (4,6%).

В первой десятке также оказались Tesla (4,6%), Chevrolet (4,5%), Cadillac (4,5%), Mazda (3,6%) и Ram (3,5%).

Если смотреть на массовые марки без премиума, топ-5 выглядит так: Toyota (17,8%), Honda (10,8%), GMC (4,6%), Chevrolet (4,5%), Mazda (3,6%).

Среди европейских брендов лучший результат показала Volvo (2,2%). А аутсайдерами рейтинга стали Jaguar, MINI и Maserati — для них вероятность достичь 400 тыс. км практически нулевая.

Читайте также:

С диваном и палаткой: полноприводный «Соболь» NN превратили в кемпер для путешествий

Автономера с новым региональным кодом начали выдавать в Москве

Skoda выпустила конкурента самой большой Tesla