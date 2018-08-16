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16 августа 13:16

Тюнеры построили «злой» VW Teramont с турбиной от Golf R

Ателье APR прокачало кроссовер до 350 сил

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Американское тюнинг-ателье APR представило доработки вседорожника Volkswagen Atlas, который на нашем рынке продается под именем Teramont. Автомобиль получил более мощный мотор с турбиной от хот-хэтча Golf R и внедорожные покрышки.

Кроссовер оснащен двухлитровым бензиновым двигателем, который в стоке выдает 235 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. После установки новой турбины, карбонового впуска, «злого» выпуска, а также перепрошивки управляющей электроники отдача «четверки» возросла до 350 сил и 474 Нм. Таким образом, тюнинг позволил сделать агрегат даже мощнее стандартного мотора V6, предлагающегося для «Терамонта».

Помимо этого, тюнеры увеличили дорожный просвет на 38-миллиметров, добавили 20-дюймовые кованые колеса со «злыми» шинами Toyo Open Country, установили мощные шестипоршневые тормоза с 350-миллиметровыми дисками и обклеили кузов виниловой пленкой, подготовленной американской фирмой Digital Precision.

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В ателье APR заявляют, что такая машина – это лишь единичный проект. Тем не менее, тюнеры намерены в ближайшем будущем заняться разработкой программ доработок для линейки вседорожников VW.

В России VW Teramont предлагается с 220-сильной «четверкой» и 280-сильной «шестеркой». Цены на модель начинаются от 2,79 миллиона рублей.

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