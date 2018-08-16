Тюнеры построили «злой» VW Teramont с турбиной от Golf R

Кроссовер оснащен двухлитровым бензиновым двигателем, который в стоке выдает 235 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. После установки новой турбины, карбонового впуска, «злого» выпуска, а также перепрошивки управляющей электроники отдача «четверки» возросла до 350 сил и 474 Нм. Таким образом, тюнинг позволил сделать агрегат даже мощнее стандартного мотора V6, предлагающегося для «Терамонта».

Помимо этого, тюнеры увеличили дорожный просвет на 38-миллиметров, добавили 20-дюймовые кованые колеса со «злыми» шинами Toyo Open Country, установили мощные шестипоршневые тормоза с 350-миллиметровыми дисками и обклеили кузов виниловой пленкой, подготовленной американской фирмой Digital Precision.