Посмотрите на кроссовки в стиле суперкаров McLaren

Посмотрите на кроссовки в стиле суперкаров McLarenПара кроссовок Athletic Propulsion Labs стоит 450 долларов
Кроссовки APL | McLaren HySpeed отличаются полностью новым силуэтом и яркими расцветками. На выбор предложены пять вариантов: White/McLaren Orange, White/Black/Ombre, Rose Dust/Creme, Energy/Metallic Silver и McLaren Orange. Каждая пара упакована в подарочную коробку, внешняя часть которой отделана оранжевой и черной фольгой. Внутри — выдвижная секция с эскизом McLaren F1 и прозрачный дымчато-чёрный чехол, украшенный чертежом оснастки для изготовлений обуви.
Вся линейка HySpeed оснащена усовершенствованной системой фиксации ноги с трехкомпонентной подкладкой в области пятки, выполненной в стиле сидений McLaren Senna (1), а также задником из микрофибры (2). Межподошва (4) сделана из нового компаунда и наполнена азотом.
Спереди и сзади — соединенные углепластиковой пластинкой (5) вставки FutureFoam (6), разработанные для обеспечения исключительного сжатия, отскока и возврата энергии во время бега. Верх сделан из неэластичного материала TechLoom (3) со вставками из «суперпряжи». Рисунок на подошве напоминает протектор шин суперкаров McLaren.
Купить кроссовки APL | McLaren HySpeed можно на сайте Athletic Propulsion Labs. Также они будут доступны во флагманском магазине APL в Лос-Анджелесе и ещё в ряде розничных точек по всему миру. Цена — 450 долларов, что соответствует 27 тысячам рублей. Это почти в четыре раза меньше, чем просят за лимитированные кеды Puma x Porsche Suede RS 2.7 Limited Edition, покупатель которых получит право бесплатного посещения заводского музея Porsche.