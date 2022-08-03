Посмотрите на кроссовки в стиле суперкаров McLaren

Купить кроссовки APL | McLaren HySpeed можно на сайте Athletic Propulsion Labs. Также они будут доступны во флагманском магазине APL в Лос-Анджелесе и ещё в ряде розничных точек по всему миру. Цена — 450 долларов, что соответствует 27 тысячам рублей. Это почти в четыре раза меньше, чем просят за лимитированные кеды Puma x Porsche Suede RS 2.7 Limited Edition, покупатель которых получит право бесплатного посещения заводского музея Porsche.