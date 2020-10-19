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Канадцы показали «национальный электромобиль»

Кроссовер пойдет в серию после 2022 года

Project Arrow Concept © APMA
Алексей Носаченко
Канадская ассоциация производителей автокомпонентов (APMA) показала первые изображения национального электромобиля. Внешность кроссовера, пока фигурирующего под именем Project Arrow Concept, разработана командой исследователей из Школы промышленного дизайна при Карлтонском университете в Онтарио. Авторы проекта хотят к 2022 году представить предсерийный образец машины — и с его помощью немного встряхнуть автомобильный сектор страны.

Собственно о самом Project Arrow больше никакой информации нет. Зато известно, что дизайн кроссовера разработан с перспективой его использования в райдшеринге и каршеринге. В техническом задании APMA просила участников учесть рыночные тренды 2025 года, а также предусмотреть возможность интеграции средств «микромобильности», например, скейтборда, как это сделано у концепта Buick Electra.

Помимо этого, салон электромобиля должен предлагать бесчисленное число компоновок — от стандартной до превращающей машину в мобильный офис или условный гостиничный номер на колесах. Не забыты и беспилотные технологии: по замыслу у перспективного канадского кроссовера автопилот четвертого или даже пятого уровня автономности.

Разработка национального электромобиля, уверены в APMA, приведет к созданию новых цепочек поставок и подстегнет научные исследования в смежных областях. Речь, в частности, идет о технологиях материалов, системах управления высоковольтными системами, автономных навигационных комплексах, новых видах силовых установок и о дизайне цифровых кокпитов следующего поколения.

Согласно плану, виртуальный концепт Project Arrow покажут в следующем году. В 2022-м его воплотят в физический прототип — будет это макет или ходовой вариант, пока неясно.

Аналогичный проект в прошлом году показала Турция. Под маркой TOGG в стране хотят выпускать компактный кроссовер, целиком разработанный своими силами. Продажи машин начнутся в 2022 году, затем их начнут поставлять в Германию.