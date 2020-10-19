Канадцы показали «национальный электромобиль»

Собственно о самом Project Arrow больше никакой информации нет. Зато известно, что дизайн кроссовера разработан с перспективой его использования в райдшеринге и каршеринге. В техническом задании APMA просила участников учесть рыночные тренды 2025 года, а также предусмотреть возможность интеграции средств «микромобильности», например, скейтборда, как это сделано у концепта Buick Electra.

Помимо этого, салон электромобиля должен предлагать бесчисленное число компоновок — от стандартной до превращающей машину в мобильный офис или условный гостиничный номер на колесах. Не забыты и беспилотные технологии: по замыслу у перспективного канадского кроссовера автопилот четвертого или даже пятого уровня автономности.