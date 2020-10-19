Канадцы показали «национальный электромобиль»

Собственно о самом Project Arrow больше никакой информации нет. Зато известно, что дизайн кроссовера разработан с перспективой его использования в райдшеринге и каршеринге. В техническом задании APMA просила участников учесть рыночные тренды 2025 года, а также предусмотреть возможность интеграции средств «микромобильности», например, скейтборда, как это сделано у концепта Buick Electra.
Помимо этого, салон электромобиля должен предлагать бесчисленное число компоновок — от стандартной до превращающей машину в мобильный офис или условный гостиничный номер на колесах. Не забыты и беспилотные технологии: по замыслу у перспективного канадского кроссовера автопилот четвертого или даже пятого уровня автономности.
Разработка национального электромобиля, уверены в APMA, приведет к созданию новых цепочек поставок и подстегнет научные исследования в смежных областях. Речь, в частности, идет о технологиях материалов, системах управления высоковольтными системами, автономных навигационных комплексах, новых видах силовых установок и о дизайне цифровых кокпитов следующего поколения.
Согласно плану, виртуальный концепт Project Arrow покажут в следующем году. В 2022-м его воплотят в физический прототип — будет это макет или ходовой вариант, пока неясно.
Аналогичный проект в прошлом году показала Турция. Под маркой TOGG в стране хотят выпускать компактный кроссовер, целиком разработанный своими силами. Продажи машин начнутся в 2022 году, затем их начнут поставлять в Германию.