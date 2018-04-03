Компания запатентовала систему для развлечения пассажиров автомобилей

Пульс

Apple развлечет пассажиров машин виртуальными зомби

A9ae685d9e27666abdf1cd64a7587bfaabd638fc
3 апреля 2018

Компания Apple запатентовала развлекательную систему для пассажиров автомобилей, в которой используются технологии виртуальной реальности. Она позволит сидящим в машине людям, например, оказаться в окружении зомби.

Система работает при помощи шлема виртуальной реальности, который подключен к внутренним системам автомобиля. Последние позволяют менять показываемую пассажирам картинку в зависимости от скорости и направления движения. Данные могут быть получены от устройства, подключенного к диагностическому OBD-II-порту.

В сценарии с зомби, который указан в патентной заявке, во время остановки на светофоре в виртуальном мире будет имитироваться заглохший двигатель, который заведется только после включения разрешающего сигнала.

По желанию пассажира, он может получить и образовательный контент, посвященный той местности, где находится автомобиль.

[Самые значимые патнеты другой большой компании - Honda](https://motor.ru/lab/hondapatent.htm)

Самые значимые патнеты другой большой компании - Honda

В документах указывается также, что устройство сможет помочь и пассажирам, которых укачивает вовремя движения. Плюс ко всему, оно будет предназначено для использования в машинах с системами автономного управления.

Ранее компания Apple придумала для смартфонов аналог «авиа-режима», который включается на гаджете водителя во время движения. Он блокирует появление уведомлений на экране и автоматически отвечает на входящие сообщения текстом о том, что его владелец находится за рулем.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

Книга мемов: почему Tesla все-таки крутая

Все хорошее, что придумала и сделала компания Илона Маска

Теги:
Apple
Новости по теме
17 января 2018
Компания BMW решила брать за Apple CarPlay ежегодную плату
19 октября 2017
Новый беспилотник Apple сняли на видео
31 августа 2017
17 инженеров Apple ушли к разработчику автономных машин
6 июня 2017
Apple придумала аналог «авиа-режима» для водителей
28 апреля 2017
Компания Apple начала тестировать машину с автопилотом