Апрель стал рекордным месяцем для российского авторынка в 2026 году

Тройка лидеров за прошедший месяц выглядит так: Lada — 31,85 тыс. штук (+11,8%), Haval — 16,49 тыс. штук (+27,6%) и Tenet — 11,99 тыс. штук.

В топ-10 также вошли Geely (6,79 тыс.), Belgee (5,74 тыс.), Changan (4,54 тыс.), Jaecoo (3,39 тыс.), Jetour (2,87 тыс.), Toyota (2,79 тыс.) и Solaris (2,38 тыс.).

Суммарно за первые 4 месяца 2026 года на российском рынке реализовано 382,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Целиков.

Читайте также: Названы самые экономичные кроссоверы Toyota в 2026 году

На трассе Нюрбургринг разбился засекреченный прототип Audi RS6

В России рухнули продажи автомобилей Mazda