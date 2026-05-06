Опубликовано 06 мая 2026, 06:021 мин.
Апрель стал рекордным месяцем для российского авторынка в 2026 году
Рынок новых легковых автомобилей в России вырос на 15% в апреле 2026 года. Как сообщил в своем Telegram-канале глава "Автостата" Сергей Целиков, всего в апреле 2026 года в России было реализовано 117,5 тыс. новых легковых машин.
© Нейросеть
Тройка лидеров за прошедший месяц выглядит так: Lada — 31,85 тыс. штук (+11,8%), Haval — 16,49 тыс. штук (+27,6%) и Tenet — 11,99 тыс. штук.
В топ-10 также вошли Geely (6,79 тыс.), Belgee (5,74 тыс.), Changan (4,54 тыс.), Jaecoo (3,39 тыс.), Jetour (2,87 тыс.), Toyota (2,79 тыс.) и Solaris (2,38 тыс.).
Суммарно за первые 4 месяца 2026 года на российском рынке реализовано 382,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Целиков.
